2026年8款「最值得買經濟型」車款揭曉！ Toyota這款列首購族首選

專家表示，Toyota Corolla最適合首次購車者。（圖來源Toyota，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕展望2026年，我們有充分的理由對購車市場保持樂觀，車商正在生產更智慧、更安全、更可靠的汽車，同時又沒有將價格推向豪華車領域，根據《消費者報告》，專家認為Toyota Corolla Hybrid、Honda Civic等8款車，是2026年最經濟實惠的汽車，而Toyota Corolla則被專家評為最適合首購者。

《gobankingrates》報導，2026年最值得購買的8款經濟型汽車，其優勢及適合的對象，專家一一剖析。

1、Subaru Impreza

速霸陸翼豹以其卓越的安全記錄、長期的可靠性和標配的全時四輪驅動系統而脫穎而出，這些配置在同價位車型中越來越少見。翼豹的售價低於新車平均水平，是1款緊湊型掀背車，兼具日常實用性，給人一種紮實可靠的駕駛感受。

最適合：寒冷氣候下的駕駛者或通勤者，他們想要全輪驅動的可靠性，但又不想支付 SUV 的價格。

2、Subaru Crosstrek

速霸陸Crosstrek經常被推薦給那些經常需要在各種天氣或非鋪裝路面上行駛的駕駛者。它在 Impreza 的基礎上進行了升級，標配全時四驅系統、更高的離地間隙和更硬朗的車身姿態，同時價格也保持親民。 Crosstrek 提供舒適的駕駛體驗、良好的燃油經濟性和良好的可靠性。雖然它並非速度最快的選擇，但其緊湊的車身尺寸和可選的高效混合動力系統使其成為日常通勤和週末短途旅行的理想之選。

最適合：想要1輛能夠應付冬季天氣和輕度冒險的小型跨界車，且預算有限的駕駛者。

3、Toyota Corolla

很少有車能像豐田卡羅拉一樣擁有如此可靠的口碑。它燃油經濟性出色，保養成本可控，而且年復一年保值率高。最新車型操控更平順，車廂更安靜精緻，標配的駕駛輔助功能也讓日常駕駛更加安心。雖然它的外觀可能並不出眾，但專家們非常重視它的穩定性，尤其對於高里程駕駛者而言更是如此。

最適合：追求可靠性和低運行成本的城市通勤者或首次購車者。

4、Toyota Corolla Hybrid

卡羅拉混合動力車型在標準版卡羅拉的優勢基礎上，進一步提升了燃油效率。其油耗可超過50英里/加侖，在不犧牲舒適性和安全性的前提下，有效降低了燃油成本。混合動力系統運作平順，駕駛感受熟悉，同時避免了純電動車的高成本和充電需求。

最適合：有環保意識的通勤者或希望降低燃料成本但又不想換用電動車 （EV） 的駕駛者。

5、Honda Civic

本田Civic兼具實用性和駕駛樂趣，因此一直備受專業人士的青睞。它操控靈敏，燃油經濟性出色，並提供動力與油耗兼顧的多種引擎選擇。升級的安全技術和更佳的座艙隔音效果，讓高速公路駕駛更加安靜舒適。

最適合：尋求可靠且駕駛樂趣十足的汽車的專業人士或小型家庭。

6、Hyundai Elantra

現代伊蘭特以入門價格提供時尚的外觀和卓越的性價比。它配備豐富的標準安全配置、舒適的駕駛體驗和出色的燃油經濟性，非常適合日常通勤。精心設計的內裝和長期保固也讓注重預算的消費者倍感安心。

最適合：注重成本，希望以低於2.5萬美元（約新79萬）的價格獲得強大保固保障和現代技術的駕駛者。

7、Kia K4

全新起亞K4取代了Forte，擁有大膽的外觀設計和科技感十足的內飾，包括一塊大尺寸觸控螢幕。作為一款緊湊型轎車，其車廂空間寬敞，後排乘坐舒適，行駛平順。品質和安全配置的提升使其成為同級車型中極具性價比的選擇。

最適合：注重時尚的駕駛者或希望以合理價格獲得高級功能的小家庭。

8、Honda HR-V

本田HR-V是1款小型SUV，兼具多功能性和本田一貫的可靠性。它擁有舒適的乘坐姿勢、靈活的載物空間，並且在城市交通中操控自如。雖然它並非以性能見長，但作為一款實用型日常用車，它能夠輕鬆勝任日常出行、短途通勤和短途旅行等各種需求。

最適合：想要兼具實用性與可靠性，且尺寸適中的跨界車駕駛者。

