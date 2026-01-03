拒絕餐飲統戰1》中酸菜魚暴起暴落 漢來、築間認輸喊停

兩、三年前，從中國紅到台灣，急速在台灣餐飲市場竄起的酸菜魚， 2024年全盛時期，市場有多達20多個酸菜魚品牌，品牌競爭，但在消費者嚐鮮熱潮過後，因酸菜魚的重口味難以成為台灣消費者外食的日常，去年市場急速退燒，不少品牌紛紛收攤或暫停展店。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕兩、三年前，透過小紅書等中國APP跨海營銷，從中國紅到台灣，急速在台灣餐飲市場竄起的酸菜魚， 2024年全盛時期，市場有多達20多個酸菜魚品牌，但在消費者嚐鮮熱潮過後，因酸菜魚的重口味難以成為台灣消費者外食的日常，去年市場急速退燒，不少品牌紛紛收攤或暫停展店。

漢來溜溜喊停拓店

漢來美食2022年9月跨入酸菜魚市場，創立「溜溜」酸菜魚品牌，陸續開出了4家店，成為漢來美食旗下展店最快的品牌，吸引到不少年輕客層，吃過的消費者普遍覺得味道不錯，但重口味不會經常吃，使得店數難以再拓展。

漢來美食表示，預計農曆年後會先把「溜溜」酸菜魚街邊店調整營業型態，換成另一個品牌接手營運，其他的3家「溜溜」分店會繼續營業，原則上先維持3家門市的規模，不會再拓店了。

築間酸菜魚19家剩6家

築間餐飲集團在2023年台灣酸菜魚最夯，品牌齊放的時候，也火速跟進跨入酸菜魚市場，開出「築間酸菜魚」，一度在台灣和香港開出19家分店。

由於酸菜魚重鹽、重鹹，現在消費者普遍注重養生，且主要客層是年輕人，隨著消費緊縮，到店頻次減少，使得營收不如預期，築間也趕緊收攤轉型換做其它品牌持續經營，目前「築間酸菜魚」僅剩6家，也暫停展店。

狂一鍋認賠結束止損

這一鍋餐飲集團2023年也開出「叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚」，在全台開了4間門市，同樣是營運不如預期，各分店陸續結束營業，去年中所有門市皆熄燈。

以經營「肉多多」火鍋聞名的樂多多集團，研發團隊數度前往中國取經觀摩，2025年初才跨入酸菜魚市場，創立「狂一鍋」酸菜魚，台北西門町和台南同步開了2家店，未料酸菜魚市場急速退燒，「狂一鍋」經營不到半年就火速收攤停損，公司表示，這個品牌未來展店會保守些。

