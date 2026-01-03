拒絕餐飲統戰2》台商西進陷苦戰 遠離中國保平安

中國爆發武漢肺炎疫情後，消費市場急速撤退，市場面臨低價惡性競爭，曾經看好中國14億張嘴「吃」的商機，西進淘「金」的台商餐飲業者紛紛陷入苦戰，有些品牌招架不住，直接停損撤退；有些品牌則大刀一揮，一口氣砍掉數百家不賺錢的門市，苦撐等待春天到來。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國爆發武漢肺炎疫情後，消費市場急速撤退，市場面臨低價惡性競爭，曾經看好中國14億張嘴「吃」的商機，西進淘「金」的台商餐飲業者紛紛陷入苦戰，有些品牌招架不住，直接停損撤退；有些品牌則大刀一揮，一口氣砍掉數百家不賺錢的門市，苦撐等待春天到來。

85°C淘金夢碎 壯士斷腕砍據點

請繼續往下閱讀...

以經營85°C聞名的美食-KY，2007年進軍中國市場，挾著台式麵包、蛋糕與平價咖啡複合經營模式，在中國一炮而紅，2018年85°C在中國總店數一度逼近600家，高峰期中國營收比重甚至超過7成，未料，疫情打亂了中國淘「金」夢。

曾經1年大賺逾1個資本額的美食-KY，2022年罕見的出現單季虧損，過去3年，中國85°C雖然積極調整仍難脫泥淖，去年董事會終於死了心，決定一次性陣痛關掉中國營運不佳門市，一口氣認列超過10億元的一次性損失，預計中國總店數會砍到270家以下，營收比重已下降至3成多。

以創立Chatime（日出茶太）手搖茶崛起的六角集團，2018年戰略投資（杭州）瑞里餐飲取得60%股權，切入中國手搖飲市場，旗下黑瀧堂、果麥（GOMAX）在中國一度擴張至約1800家門市，對六角年營收貢獻曾達12億元水準。

2021年疫後營運急速下滑，2024年營收僅剩1.33億元，2025年前3季更下滑至0.53億元，銳減至高峰時期不到10分之1，兩品牌合計店數也僅剩約200家，目前六角中國團隊人力已縮減至個位數，維持基本運作，並扮演「在地學習與產品交流」基地。

亞洲藏壽司全面撤中 八方雲集溜最快

以迴轉壽司聞名的亞洲藏壽司去年中也決議，考量國際經濟環境變化及整體發展後，中國上海開出的3家門市全部結束營業，停損撤出。

在中國手搖茶市場耕耘最久的雅茗-KY，全盛時期「快樂檸檬」手搖茶在全球總店數達1000家，高達9成門市開在中國，2020年中國爆發疫情後，市場重新洗牌，不少品牌倒閉，「快樂檸檬」也躲不過衝擊，業績重挫。

年營收從全盛時期逾21億元急速下滑，2023年決定出售孫公司「上海仙踪林餐飲管理有限公司」70%股權，引進策略性股東，將資源轉往美國市場，2025年前11月累計營收僅5.28億元，仍陷入虧損壓力。

至於台灣鍋貼霸主八方雲集、泰式料理龍頭瓦城泰統集團則在疫後火速決定停損撤出，八方雲集全盛時期在中國開出逾100家門市，2022年底率先撤出中國市場；瓦城泰統集團2020年疫情爆發後，也結束在中國開設的10家瓦城和時時香門市。

相關新聞請見

拒絕餐飲統戰3》捲死自己餓死同行 北上廣關店率破3成

拒絕餐飲統戰4》台股餐飲卡好賺 利潤薪資遠優中企

拒絕餐飲統戰1》中酸菜魚暴起暴落 漢來、築間認輸喊停

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法