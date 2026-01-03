拒絕餐飲統戰3》捲死自己餓死同行 北上廣關店率破3成

中國餐飲陷入寒冬示意圖。（數據來源︰中媒相關報導）

〔記者高嘉和/綜合報導〕在經濟下滑、內需疲軟不振，2025年中國餐飲市場迎來史上最嚴酷的流血淘汰年，陷入整體營收微增、獲利大跌與關店潮來襲等「內捲（非理性內耗競爭）」困境；全國餐飲平均閉店率達22.66％，競爭激烈的北上廣等一線城市甚至高達35％，其中新開的快餐店（指標準化生產的連鎖中式速食）有2/3撐不到一年。

中國內需急凍、餐飲業成海嘯第一排，中媒解釋是消費者從「追求品牌溢價」轉向「極致性價比」，但真實景況是老百姓口袋缺錢的「消費降級」。

2024年倒300萬家 2025年將破紀錄

中媒彙整「天眼查」等數據資料，2024年年註銷、吊銷的餐飲店數近300萬家，創下歷史新高，2025年上半年倒閉店數已超過160萬家，全年可望刷新記錄。

倒店潮主因來自於餐飲消費斷崖式下跌，2022年餐飲行業人均消費43.2元（人民幣以下同），2023年降至42.6元、2024年續跌至39.8元，到2025年第3季大幅縮水至33元；就算是昂貴的商務宴席也從三年前的87.8元腰斬至51.5元，降幅達41.3％，反映出「消費降級」是全面性，取而代之的是客單價不斷創低的「窮鬼套餐」。

口袋沒錢上館子少了，中國餐飲業陷入「捲死自己、餓死同行」惡性循環。中媒統計，2025年餐飲平均閉店率達22.66％，競爭最激烈的北上廣等一線城市甚至高達35％，2/3的新開的快餐店撐不到一年，許多投資人民幣百萬元的店家僅經營三個月便草草收場。

