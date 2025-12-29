日本人口危機加劇 生育率恐創1899年以來最低

日本2025年的出生人口預計將低於政府的最悲觀預測，恐不到67萬人。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本今（2025）年的出生人口預計將低於政府的最悲觀預測，恐不到67萬人，再創歷史新低，這加劇了首相高市早苗（Sanae Takaichi）在努力平衡經濟成長和限制移民與人口快速減少之間關係時所面臨的挑戰。

《金融時報》報導，人口統計專家根據今年前10個月的初步數據進行計算，預計2025年日本新生兒總數可能低於67萬人，這將是自1899年有紀錄以來最低，比政府預測的數據提早了16年。

專家警告，這樣的統計數字將遠低於政府對於年出生率的中位數預測值，而這項預測值市政府進行財政、經濟規劃的核心依據。

這些由日本國立社會保障、人口問題研究所（National Institute of Population and Social Security Research）編制，並於2023年最後一次更新的數據預估，2025年，日本新生兒數量將達到74.9萬人。同一項預測也表明，到2041年之前，新生兒都不會低於67萬人。

如果實際出生人口低於67萬人，將遠低於日本政府預測的最悲觀結果，這項預測指出，最糟的情況是2025年出生人數為68.1萬人。

2025年出生人數的低迷，可能會加深人們對於日本本土人口下降的迫切感。與此同時，日本大眾對於不斷湧入的外國移民抵制情緒日益高漲，這也反映在極右派政黨近期在選舉的成功。

11月下旬，高市召開了人口戰略本部（opulation Strategy Headquarters）的首次會議，這個政府工作小組由高市設立，旨在解決日本首相所說的該國「最大的問題」。

在日本，非婚生子女非常少見，然而，現在每年的結婚數已降至不到50萬，約為1972年高峰的一半。由於每年的死亡人口也在上升，2024年日本人口減少了90多萬人。為了扭轉生育率持續下滑的趨勢，日本在2024年撥款約240億美元（約新台幣7554億元），啟動一項為期3年的計劃。

早稻田大學人口統計學家山內昌和（Masakazu Yamauchi）表示，明年初將公佈的初步數據預計會顯示，2025年的出生總數可能比2024年的68.6萬人降3％，這會是日本生育率連續第10年創下新低。

經濟學家、學者和反對派政客呼籲政府接受日本人口結構正朝著悲觀預測的方向發展，並修改相關預測和規劃。瑞穗證券（Mizuho Securities）首席股票策略師菊池正俊（Masatoshi Kikuchi）指出，這麼做就等於承認政府多年來為提高生育率所做的努力已經失敗，未來將無法避免更高的稅收和更低的退休金福利。

