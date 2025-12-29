台灣之光鳳梨酥上榜！美媒點名好市多14款「最值得買亞洲美食」清單曝光。（擷取自mashed）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）不僅提供您喜愛的家居用品的超值優惠，也是品嚐新奇美食的好去處，這裡匯集了來自世界各地、風味各異的美食，而亞洲許多美食更是讓人讚不絕口，不過，在眾多品項中，美媒點名迷你餛飩、蝦餃等14款亞洲食品，是最值得購買，值得注意的享有台灣之光的鳳梨酥也在榜單上，會員貼文大讚：「我一看到就立刻買了，太好吃了！」。

美媒《mashed》報導，從東亞到東南亞再到南亞，Costco 從這片廣闊大陸的各個角落搜羅新鮮、冷凍和食品雜貨，顧客們對Costco的印度主食、韓國、日本料理等產品讚不絕口，然而在聚多亞洲美食中，會員點評，以下14款食品是值得購買，而台灣唯一上榜只有鳳梨酥。

1、伊莎貝爾鳳梨酥

鳳梨酥是經典的台灣甜點，鳳梨酥經常被用作禮物，也常用於慶祝婚禮、節日等特殊場合。

來自台灣品牌伊莎貝爾的這款鳳梨酥，酥脆的黃油餅底，搭配美味的鳳梨果醬，令人垂涎欲滴。對於身在美國想要品嚐這道美味佳餚的人來說，這款鳳梨酥堪稱完美之選。顯然，它已經擁有了一群忠實粉絲，因為伊莎貝爾鳳梨酥的好評。

在Reddit上1個徵求對這款產品回饋的貼文中，許多人紛紛留言，讚不絕口。 「我一看到就立刻買了，太好吃了！」1位用戶說。1位補充道：“從2022年到現在，我已經吃了至少七八盒了。這是台灣以外最好吃的商業鳳梨酥。”還有1位用戶表示贊同：“這是我最喜歡的預包裝鳳梨酥，強烈推薦。

2、必品閣雞蔬菜蒸餃

Bibigo的雞肉蔬菜蒸餃既方便又美味。這款韓國蒸餃採用薄皮包裹餡料，口感鮮嫩多汁，遠勝其他許多冷凍餃子。 「太好吃了！我買了第1盒1週後，又特意去了一趟Costco去買。」1位Reddit用戶評論道。「這可能是Costco賣的最好的冷凍食品了。」另1位用戶也 同意道。

3、農心豬骨拉麵

Costco 出售的農心豚骨拉麵，以濃鬱的豬骨湯底、經典的拉麵和美味的調味料製成，還可選配辣醬，滿足不同口味的需求。1位Reddit用戶評論說，這是“你吃過的最好吃的拉麵之一！” 讚譽之聲不絕於耳。在同一帖子裡，另1位用戶寫道：“這碗拉麵簡直絕了。再加幾個煎蛋、一些新鮮的蔥花，再撒上百吉餅調味料。”

4、皇家亞洲蝦餃

是傳統的粵式蝦餃，也是點心中的經典之作。蝦肉餡料通常包裹在薄薄的木薯粉皮中，蒸熟後即可食用。就連挑剔的食客也對餡料和餃子皮讚不絕口，甚至稱它們比一些點心店裡的蝦餃還要好吃。

5、必品閣雞肉香菜迷你餛飩

許多冷凍食品雖然美味，但營養價值不高。而必品閣雞肉香菜迷你餛飩則能同時滿足您的味蕾和營養需求。這些餛飩本身就很好吃，但1位Reddit用戶分享了1個絕妙的升級版吃法：把它們加到方便麵裡。

6、金島韓式烤肉乾

這款豬肉乾完美融合了甜鹹兩種風味。醃料中加入了大蒜、醬油、紅糖、芝麻油、醋和其他香料，達到了完美的平衡。除了令人垂涎的美味之外，這款豬肉乾的口感也十分嫩滑，無需費力撕扯，即可輕鬆享用，美味無比。1位Reddit用戶寫道：「這簡直是我最愛的肉乾……是地球上最好吃的肉乾，而且口感嫩滑。」

7、美味馬德拉斯扁豆

這款好市多（Costco）的罐裝食品非常適合那些想吃點美味又不想做飯的日子或晚上。它混合了扁豆和芸豆，用濃鬱的番茄醬和香料烹製而成。只要微波爐加熱一分鐘，就可以搭配米飯、你喜歡的烤餅、做成類似辣椒的配菜，或是和你喜歡的肉類一起食用。

8、Snapdragon越南河粉

這款微波爐加熱的湯是滿足你對傳統越南河粉渴望的絕佳方式。雖然它可能不如餐廳新鮮現做的那麼美味，但這種常溫保存的版本方便快捷，是時間緊迫時的理想選擇。1位用戶表示：“這太棒了！加點蝦或雞肉就更完美了。”

9、味之素蔬菜炒麵

這道日式炒麵配上蘆筍、蘑菇和綠花椰菜等蔬菜，淋上美味的蒜蓉芝麻醬。與其他微波爐食品不同，這些麵條不會變得像橡皮一樣難嚼。相反，它們會呈現出令人滿足的嚼勁，與蔬菜的清爽口感形成鮮明對比。

不過，也有顧戶提醒，雖然營養成分相對健康，但鈉含量非常高，1包就佔了每日攝取量的50%。如果你打算經常吃，這一點需要注意。

10、味之素烤雞肉串炒飯

這道日式炒飯裡加入了雞胸肉和毛豆、甜椒、胡蘿蔔等蔬菜，並加入了醬油、味醂和芝麻等經典日式調味料。只需微波爐加熱3分鐘，即可享用，是完美的便利餐點。

11、Stonefire 迷你饢

印度傳統扁麵包饢餅是搭配濃鬱醬汁菜餚的理想之選，它能充分吸收醬汁的美味，並增添奶油的香濃口感。饢餅獨特的蓬鬆氣泡和略帶焦香的質地，源自於在泥爐中烘烤而成。

1位Reddit用戶評論說它們「好吃到讓人欲罷不能」 ，另1位用戶則表示：「它們美味又百搭。」 開封後請務必冷藏保存，以防止發霉。

12、丘比美奶滋

丘比美奶滋是1款深受喜愛的日本美奶滋，由蛋黃和醋製成。這種組合賦予了它類似蛋奶凍的質地，這是像亨氏或杜克美奶滋等美式美奶滋所不具備的。它擁有濃鬱的鮮味，每瓶都含有四個蛋黃，這使得它口感醇厚、濃稠，蛋香濃鬱。

13、Kirkland Signature 天婦羅蝦

沒有什麼比得上你最愛的日式餐廳里新鮮出爐的酥脆炸蝦天婦羅，但好市多Kirkland冷凍天婦羅蝦也能帶來類似的美味。這款裹著麵糊的蝦子可以用烤箱烘烤，既能享受到同樣的美味，又比油炸更方便快速。

14、戈皮·帕尼爾

帕尼爾是1種新鮮乳酪，通常由牛奶或水牛奶製成。它質地柔軟，味道清淡，非常適合與其他食材搭配。根據評論，這款起司質地緊實而不厚重，能夠很好地吸收各種美味醬汁。而且，它在煎炸時也不會散開，因此備受好評。

