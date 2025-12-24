年薪300萬元起跳！這13種工作「經常缺人」 聽起來枯燥卻超高薪

《FinanceBuzz》整理了13種看似「枯燥乏味的工作，年薪卻高達10萬美元以上。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些工作乍看之下一點都不吸引人，像是精算、物流或資料分析，但在收入與工作穩定性方面，這些所謂「無聊的工作」，往往悄悄打敗那些光鮮亮麗的職業。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，根據美國勞工統計局（BLS）數據整理，以下13種職業年薪中位數超過10萬美元（至少新台幣314萬元），且需求持續成長。

1.財務分析師：年薪中位數10萬1910美元（約新台幣320萬元），財務分析師透過數據，協助企業與個人做出投資與財務決策。雖然工作內容不算刺激，但若你喜歡數字與解題，這會是一條兼具成就感與高收入的道路，且成長速度高於平均水準。

2.管理分析師：年薪中位數10萬1190美元（約新台幣318萬元），他們協助企業提升效率、降低成本並改善績效，通常需要大學學歷與實務經驗，但市場需求相當穩定。

3.運輸主管：年薪中位數10萬2010美元（約新台幣320萬元），不一定需要大學學歷，負責貨物流動、司機管理與排班調度。隨著物流產業擴張，這成為一條穩定邁向6位數美元年薪的職涯。

4.金融風險專家：年薪中位數10萬6090美元（約新台幣333萬元），這類專家專門評估金融決策中的風險，屬於高專業門檻的金融分析領域，收入高、需求也持續成長。

5.電梯技師：年薪中位數10萬6580美元（約新台幣335萬元），維修電梯聽起來不浪漫，但這是一項高度技術性的工作，薪資優渥，且每天的工作內容都有變化。

6.手扶梯安裝與維修人員：年薪中位數10萬6580美元（約新台幣335萬元），確保公共空間運作順暢的關鍵角色，屬於技術型工作，需求成長中，也不一定需要大學學歷。

7.資料科學家：年薪中位數11萬2590美元（約新台幣354萬元），隨著企業高度依賴數據決策，資料科學家炙手可熱。需要數學與程式能力，但回報豐厚，尤其在科技產業。

8.製造業主管：年薪中位數12萬1440美元（約新台幣381萬元），負責工廠或生產線的整體運作，需要領導能力與細節控管，在美國製造業中扮演關鍵角色。

9.資訊安全分析師：年薪中位數12萬4910美元（約新台幣392萬元），隨著網路攻擊日益頻繁，資安分析師不可或缺，負責系統測試、漏洞評估與安全建議，薪資高、工作穩定。

10.精算師：年薪中位數12萬5770美元（約新台幣395萬元），運用數學與統計分析風險，多半服務於保險與金融產業。雖然職稱聽起來枯燥，但實際工作常包含顧問性質與出差機會。

11.執業護理師：年薪中位數13萬2050美元（約新台幣415萬元），外界常以為護理工作重複性高，但職業護理師的職責範圍廣、需求強勁，是醫療領域中相當吸引人的高薪選項。

12.麻醉護理師：年薪中位數13萬2050美元（約新台幣415萬元），專門負責麻醉工作，專業高度集中，雖可能較單一，但也是護理體系中薪資最高的職業之一。

13.裁決官／仲裁人：年薪中位數13萬5160美元（約新台幣424萬元），在正式法律程序中負責裁決爭議，結合法律專業與實際影響力，收入也名列前茅。

報導總結，工作不夠「炫」，不代表沒有價值或不賺錢。這些職業多數年薪超過10萬美元，且具備長期發展性。若重視穩定與高收入、不介意職稱低調，這些「低調但強勢」的職涯選項，可能正是下一步的關鍵。

