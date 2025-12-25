韓國親中病3》半導體從對手變戰友 台撐住韓出口不衰退

台灣是K-Pop全球前3大市場，先前BLACKPINK高雄演出，高市府經發局還公告應援活動指南。（資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕台韓過去在DRAM（動態隨機存取記憶體）與面板領域，是高度競爭「對手」，但AI（人工智慧）浪潮席捲全球，如今反成為「戰友」，韓國SK海力士、三星的高頻寬記憶體（HBM），得透過台積電CoWoS封裝打入輝達供應鏈，SK海力士更將下一代HBM（HBM4）交給台積電；韓國已連續2年取代日本，躍居台灣最大貿易逆差國。

因AI伺服器與高效能運算 （HPC） 需求爆發，台灣強大的AI代工產業鏈擴大自SK海力士、三星採購HBM記憶體，再進行後端封裝與伺服器組裝，我國今年前11月對韓貿易逆差達338.6億美元，且韓國逾半貿易順差來自台灣。

正因台韓半導體領域從對手轉為戰友，我國11月出口640.5億美元、年增56%，是今年來第3度超車韓國，帶動今年GDP成長上修至7.37%，穩居亞洲四小龍之首；且因對台出口大幅順差，撐住韓國前11月出口年增2.9%，台灣才是撐住其出口主要功臣。

台韓流不退 K-Pop前3大市場

相較中國動輒以政治因素發動「禁韓令」，台灣消費市場「韓流」始終不退。台灣是南韓流行音樂（K-Pop）全球前3大市場（僅次於日美），顯示台灣粉絲「哈韓」購買力驚人；「農心」的辛拉麵幾乎是台灣家庭常備泡麵，「賓格瑞」香蕉牛奶口味飲品持續熱賣，「不倒翁」的起司拉麵與韓式冬粉也銷量長紅。

三星長年穩坐台灣Android手機龍頭，是唯一能與iPhone抗衡的品牌；現代汽車（Hyundai）也從過去二線品牌躍居一線品牌，今年以來穩居台灣車市銷售前4或前5名；在中國市場慘踢鐵板的愛茉莉太平洋（Amorepacific），其頂級品牌的雪花秀 （Sulwhasoo），穩居台灣各大百貨公司週年慶熱門商品，蘭芝 （LANEIGE）在蝦皮、MOMO等電商平台也是熱賣商品。

