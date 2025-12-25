韓國親中病2》李在明忘了教訓？這些知名韓廠敗走中國！

2017年薩德事件，中國發動嚴厲抵制，官方以「消防違規」等理由勒令樂天在中國近百家超市停業（資料照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕韓國李在明政府立場親中，不僅引起該國保守派與年輕世代批評是現代版「事大主義」、無底線討好中國外，韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）在入境地選項上，將台灣列為「中國台灣」，更引爆台灣人怒火。韓國知名品牌過去也曾大舉西進，但最後幾乎是全軍覆沒，兩國產業競爭已從過去互補合作轉變成全面競爭，韓國社會氛圍也從「親中」轉向「恐中」。

韓國品牌曾在2000至2010年在中國市場呼風喚雨，但近10幾年來是一路敗退，這些教訓顯示就算韓國企業對中國展現善意，仍難逃地緣政治與中企內捲競爭的絞殺。

市占20趴剩1趴 三星手機的教訓

三星手機曾稱霸中國，市占率一度達20%、位居第一，但2014年起急轉直下，如今市占不到1趴，在銷售統計被歸類於「其他」。原因除了「中國製造2025」透過研發補貼、低利貸款與稅收減免等手段，大力扶植華為等中企品牌外，2017年薩德事件後，中共官媒炒作「抵制韓貨」就是「愛國」，對三星手機更是一記重拳。

韓零售巨頭西進 幾全軍覆沒

樂天瑪特 （Lotte Mart）一度複製韓國模式到中國，結果也因水土不服與政治因素慘敗。2017年薩德事件，中國發動嚴厲抵制，官方以「消防違規」等理由勒令樂天在中國近百家超市停業，樂天最終將門市全數出售，徹底退出中國；另新世界集團的易買得 （E-Mart），1997年就進入中國，也因虧損嚴重，又遭限韓令打壓，2017年全線撤出中國。

韓系車不敵自主品牌 銷量膝蓋斬

韓系汽車是採合資方式進入中國，北京現代 （Hyundai） 、東風悅達起亞在2016年最風光時，合計銷量近180萬輛，如今跌至剩30到40萬輛；最諷刺的是，現代汽車被迫關閉北京一座工廠，合作夥伴的北汽轉頭擁抱小米的電動車。

美妝與快時尚 敗給中國「國潮」

韓國美妝巨頭愛茉莉太平洋（Amorepacific）早年搭著「韓流」氣勢，門市遍布中國主要商圈，年輕女生幾乎人手一瓶韓系美妝或保養品，但隨著花西子、完美日記等中國「國潮」品牌崛起，價格更低、更懂社群行銷（小紅書等），愛茉莉太平洋旗下的innisfree（悅詩風吟）關閉了逾8成中國門市，而ETUDE HOUSE（伊蒂之屋）也關掉實體店面、全面退守到網購市場。

觀念停在10年 韓媒批評李在明

李在明的經濟觀點仍停留在十年前，誤以為只要政治關係修復，韓國企業就能重回中國市場賺取紅利，但現實是，中國正傾舉國之力發展半導體與高科技產業，意圖取代韓國相關技術。「朝鮮日報」就經常發表評論，將三星與台積電對比，批李在明政府半導體政策荒腔走板；「中央日報」也經常專題報導台灣模式，反諷韓國政治拖累經濟。

