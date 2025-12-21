外媒曝台灣和關島的獨特重要性 自由世界欠兩島人民一份厚禮

台灣和關島是極其特殊的地方，擁有豐富的文化和重要的地緣全球意義，能夠為世界做出巨大貢獻。圖為台灣總統賴清德（右2）在關島與關島立法議會議長特蕾莎·M·特拉赫（中）合影。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣和關島的地理位置，遠不止於後勤補給站或保衛世界自由的戰場。關島每日郵報（The Guam Daily Post）報導，自由世界欠台灣和關島人民一份厚禮，需感謝他們承擔瞭如此沉重的地理負擔。這兩個島也是極其特殊的地方，擁有豐富的文化和重要的全球意義，能夠為世界做出巨大貢獻，但卻常常被世界所忽視，因為世界僅僅將它們視為軍事前哨和地緣政治棋子。而雙方的合作，將彼此在經濟、教育和文化發展領域造福區域繁榮。

薩沙·B·查布拉（Sasha B. Chhabra）在關島每日郵報撰文指出，從台灣到關島的距離，曾經既短又遠。數千年前，查莫羅人的祖先從台灣出發，乘坐獨木舟，在星光下辨識海浪，開始了長達數千英里的漫長旅程。然而，島嶼之間的距離卻近得不能再近，一個南島語系民族橫跨這片蔚藍的大陸。

幾個世紀以來，台灣和關島都曾被西班牙、荷蘭、德國、日本等帝國覬覦，每個帝國都留下了各自的印記，無論好壞，都造就瞭如今多元的國際人口。最終，在20世紀，這兩個島嶼都在新的殖民統治下為爭取民主而奮鬥：台灣建立了國家主權政府，而關島則成為美國的非建制領土。

如今，這些價值觀和進步正受到威脅，因為中國日益增長的實力和力量投射能力，清楚地表明了其主導印太地區並將美國逐出該地區的野心。

隨著中國在全球威脅太平洋漁業資源，在澳洲海岸附近進行危險的實彈演習，在美國和歐洲開設非法警察局，並在西菲律賓海建造非法島嶼基地，遏制中國的擴張主義已成為美國及其盟友的明確優先事項，這使得關島和台灣作為印太地區的「矛尖」重新引起了人們的關注。

關島和台灣有機會展現美台合作如何在新的時代引領繁榮發展。目前，台灣在關島投資人工智慧驅動的水耕系統，正利用台灣的科技和農業優勢，為島上居民提供新鮮且價格合理的食品。未來，台灣先進養魚技術的轉移有望重振關島歷史悠久的漁業，同時減少對冷凍食品進口的依賴。

這些成就很大程度上歸功於台灣方面卓有成效的地方外交。2020年，台灣做出了一個明智的決定，重新開放了其駐關島代表處，實際上相當於領事館，因為他們認識到，與關島人民建立聯繫是加強與美國和太平洋地區關係的重要戰略步驟。

原住民文化交流恢復了兩個島嶼之間的古老聯繫，而關島12月中旬首次參加在台灣高雄舉行的世界原住民傳統運動會，標誌著一個重要的里程碑。

關島和台灣不僅擁有共同的歷史，更擁有共同的未來。能源安全、海底電纜連接以及日益強勁的颱風都面臨著日益嚴峻的威脅，因此，建立具有韌性的社會已成為雙方共同關注的問題。關島應作為地方成員加入台灣的全球合作與訓練框架（GCTF），該框架透過跨區域的合作與協作，共同應對上述及其他挑戰。

自由世界的未來取決於關島與台灣之間的牢固關係，絕非誇張之詞。在中國對台灣散播對美國的不信任之際，關島人民有機會向他們的台灣同胞展現真摯的兄弟情誼。

這種信任是雙方互利共贏關係的基礎，有助於兩個社會攜手共渡動盪的未來，不僅視彼此為並肩作戰的戰友，更視彼此為在經濟、教育和文化發展領域造福所有人的伙伴。

