台股4月除息高峰 半導體與高息ETF受益人數飆升

4月以來，受益人數正成長的台股除息ETF表現比較。顯示半導體與高息ETF受益人數大幅增加。（圖為台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據最新統計，本周起，4月台股ETF進入除息高峰秀，投信業者表示，由「新光00904」率先除息打頭陣，截至4/10止，受益人數上周再創歷史新高，並維持連8週受益人數正成長紀錄；另外，「群益00927」、「元大0056」兩檔高配息ETF，預計下周也展開除息，4月以來兩檔受益人數大幅成長。

此外，投信業者指出，4月台股其他除息ETF中，「聯邦009804」、「永豐00888」、「安聯00984A」等3檔，由於配息金額不錯，4月以來同樣吸引受益人數直線竄升，包括：台股主被動ETF配息金額、吸睛又吸金，掀起新一波買搶買潮。

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對此，法人表示，4月台股除息ETF中，除不少檔具「高配息」特色外，受惠4/16台積電法說召開，台積電3月營收表現亮麗、先進製程產業供不應求下，台積電未來成長前景無虞，也帶旺4月除息的半導體ETF。

包括：「新光00904」、「群益00927」兩檔同步受惠，尤其，新光00904，在半導體ETF中，含積量達43.96%最高，4月以來00904含息報酬12.54%，反超越同期大盤的11.77%，今年以來亦創35.16%的表現，也領先台股的22.42%，加上受益人同步成長創史高。

投信機構表示，這顯示具季配息的半導體ETF，成分股納入台積電權王及其他半導體等，更兼顧高成長優勢，創造息利雙收契機。

此外，新光臺灣半導體30（00904）ETF投資團隊強調，2026年AI加速驅動下，除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是顯學；由AI帶動的投資機會，以半導體受惠最大。因為全球半導體產業，目前正以空前規模與速度擴建產能，以滿足全球在AI趨勢下的先進邏輯、先進記憶及高頻寬架構，日益成長的需求。

其中，台廠半導體供應鏈，包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，全產業鏈同步受惠於全球半導體生態系正同步擴充產能與技術能力，中長期將迎來新一波科技創新浪潮。

台新投信表示，本周起，「新光臺灣半導體30（00904）」、「台新臺灣IC設計（00947）」、「台新AI優息動能（00962）」及「台新永續高息中小（00936）」等4檔，集中於4/17除息，最後買進日為4/16；從過往經驗來看，台積電每逢法說會召開前，市場往往出現新一波資金卡位台積電零股，或轉布局高含積量ETF。

若有意參與半導體除填息行情，建議投資人可以鎖定季配息型半導體ETF，中長期來看填息機率大，除享受每季領息現金流收益外，尚有機會取得資本利得的長線成長潛力。

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