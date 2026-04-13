美伊談判破局！新台幣盤中重貶逾1角 央行穩匯守住31.7字頭

新台幣盤中重貶逾1角，央行穩匯守住31.7字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊談判陷入僵局，市場傳出美軍即將封鎖荷莫茲海峽，避險情緒迅速升溫，新台幣兌美元匯率盤中貶破31.8元關卡，最低觸及31.848元、重貶1.22角。不過，在央行尾盤進場調節下，貶幅明顯收斂，終場收在31.785元、貶值5.9分，成交量20.025億美元。

相較於日、韓股市收黑，台股今日表現相對抗跌，最終小漲39.46點，收在35457.29點，大盤指數再創新高。三大法人合計賣超50.05億元。其中，外資轉為賣超，金額達161.3億元。

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新台幣匯率今早以31.76元、貶值3.4分開出，開盤不久即貶破31.8元關卡；午後隨外資熱錢匯出，貶勢一度擴大。所幸央行積極進場穩定匯市，使尾盤貶幅收斂，終場仍守住31.7字頭。

根據央行統計，截至下午4點，主要亞幣普遍走弱，僅新幣小幅升值0.02%；其中台幣貶值0.19%、日圓貶0.16%、韓元貶0.06%，人民幣亦小跌0.02%。

匯銀人士指出，在中東局勢反覆之下，市場對地緣政治風險的反應似乎有「鈍化」跡象，後續仍須觀察美伊衝突是否進一步升級。若局勢未再惡化，且台股維持強勢，新台幣貶幅可望受限；反之，則不排除匯價再度回測32元整數關卡。

不過，為抑制輸入性通膨壓力，央行仍將持續進行穩匯操作，預期短線新台幣將在31.7元至32.2元區間震盪。

上週美伊達成停火協議後，市場風險偏好明顯回溫，資金湧入股匯市，帶動台股強勢站上35000點、改寫歷史新高，新台幣單週升值達2.46角，週線同步翻紅。然而情勢於週末急轉直下，雙方談判觸礁，外電報導，美國總統川普可能恢復對伊朗的有限軍事打擊，使原本降溫的中東局勢再添變數，並打擊金融市場多方信心。

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