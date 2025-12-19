AI會不會成為下一個網路泡沫？央行示警三大風險恐影響金融穩定

央行提醒，市場對AI熱潮風險的示警並非空穴來風，主要隱憂在於科技股股價、產業集中度過高。（歐新社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕2000年全球網路泡沫化至今仍讓投資人記憶猶新。近來AI熱潮席捲全球，推升各國股市屢創新高，市場對於是否重演泡沫的疑慮也隨之升溫。中央銀行總裁楊金龍昨日透露，近期特別邀請宏碁董事長陳俊聖赴央行演講，主題即聚焦AI發展趨勢；央行也在最新報告中，針對本波AI熱潮進行全方位解析，並與2000年網路泡沫（Dot-com bubble）時期進行比較。

央行指出，AI熱潮與當年Dot-com泡沫皆源於市場對新科技的高度期待，使科技股股價大幅上漲，資金過度集中，進而推升金融穩定風險；不過，科技創新所累積的實體投資，對提升長期經濟成長潛力仍具有正面效應。

請繼續往下閱讀...

在比較AI熱潮與Dot-com泡沫時期時，央行表示，雖然兩個階段的股價漲幅皆相當可觀，但目前整體本益比水準仍明顯低於2000年網路泡沫時期。主因在於，多數AI相關企業的資本支出，來自穩健且具經常性的營收來源，收入可預測性較高，使得當前股市的狂熱程度仍低於當年的Dot-com時期。

然而，央行也提醒，市場對AI熱潮風險的示警並非空穴來風，主要隱憂在於科技股股價、產業集中度過高。若AI相關龐大資本支出無法兌現市場預期的高報酬，一旦市場情緒反轉，股價恐出現大幅修正，如同2000 年Dot-com 泡沫事件，為近期影響金融穩定之重要風險。

此外，央行也指出，未來仍須密切關注多項潛在風險，包括AI產業內部的閉環交易結構日益複雜，部分業者可能透過設立特殊目的公司（Special Purpose Vehicle，SPV），將債務隱藏於資產負債表之外；若未來AI獲利變現不如預期，加上部分企業轉向監管較為寬鬆、透明度不足的私人信貸（Private Credit）融資模式，恐進一步放大系統性金融風險。

另一方面，AI數據中心對電力需求極為龐大，未來恐面臨電力供給不足的挑戰；同時，AI技術也可能替代部分勞動力，對勞動市場帶來結構性衝擊，相關影響仍需持續觀察。

央行最後強調，回顧Dot-com泡沫破裂後，雖然股市曾大幅重挫，但民間持續投入數位基礎建設，相關實體投資最終成為現代網際網路與數位應用蓬勃發展的重要基石。

央行認為，AI技術的進步確實展現長期發展潛力，惟目前終端應用與商業化模式尚未完全成熟，市場對雲端服務供應商（CSP）等業者鉅額資本支出是否泡沫化仍存疑慮。不過，新技術轉化為實質生產力的過程，勢必經歷調整與適應的過渡期，這也是產業革新與升級不可避免的必經之路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法