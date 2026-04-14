3萬6到了！台積電登2025元平史高 指數漲逾670點登36136點新天價

3萬6到了！台積電領軍衝刺，指數漲逾670點登36136點新天價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普稱伊朗來電盼達協議，提及習近平希望戰爭結束，週二美期指全面上揚，而亞股也滿血復活，韓股漲逾2.6%，直逼6000點，而日經亦漲逾1400點，朝58000點之上，台股則在台積電開盤上漲，指數開盤漲126.8點，以35584.09點開出。

在台積電、聯發科、鴻海、台光電、台達電等權值股，及ABF載板、面板、記憶體、矽光子、AI股等全面大漲，加上傳產與金融亦走揚下，指數開高走高，直接突破3萬6000點，在台積電登2025元平歷史新高，指數大漲逾670點下，來到36136點再刷新天價。

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在美軍開始封鎖伊朗港口之際，美國總統川普13日在白宮表示，伊朗主動來電希望達成協議，同時他還提到尚未跟中國國家主席習近平對話，但習近平希望看到伊朗戰爭結束。

美國總統川普稍早聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議，市場對於美伊達成協議的預期升溫，推動華爾街股市主要指數於13日收高，市場情緒轉趨樂觀。

綜合媒體報導，標普500指數13日上漲逾1%，已收復美伊戰爭爆發以來的跌幅，收盤時比2月27日的收盤指數多了0.1％，那斯達克指數上漲1.23%，費城半導體指數更上漲1.68%。

亞股週二也全面大反攻，韓股漲逾2.6%，而日股也漲逾1400點，朝58000點挺進。

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