台灣對美出口狂飆登第1！美國「2026總統經濟報告」出爐

美國白宮經濟顧問委員會（CEA）公布「2026總統經濟報告」。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕13日美國白宮經濟顧問委員會（CEA）公布「2026總統經濟報告」，內容指出，美國去年從台灣的進口額較2024年增加596億美元（約新台幣1.8兆元），金額名列年增額的前5國之首。

報告也指出，美台投資貿易合作持續深化，台灣同意擴大對美投資，包括半導體、能源及人工智慧等領域，有助提升美國在關鍵科技的產能及競爭力。同時，美台對等貿易協議有助推動雙邊貿易現代化，促進美國產品進入台灣市場，包括移除農產品及工業產品的貿易障礙。

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這份「2026總統經濟報告」，除了回顧聯邦政府過去1年的經濟政策，同時也對未來的經濟狀況做出評估。

報告指出，美國於去年從外國進口3.3兆美元（約新台幣104兆元）的產品額，但只出口2.1兆美元（約新台幣66兆元）的產品額，相較於2020年，美國的貿易赤字仍大幅增加，尤其聚焦美國農產品和先進科技製品。

去年美國改善與許多國家的貿易平衡，包括中國、英國、義大利、德國和南韓，指在川普政府執政之下，貿易赤字有可觀的減少，從2024年平均每月貿易赤字為1010億美元（約新台幣3.2兆元），降至去年11月的870億美元（約新台幣2.7兆元）。

報告表示，美國去年從中國的進口額明顯下降，減少971億美元（約新台幣3.08兆元），年減幅在加拿大、德國、南韓和新加坡中居首；此外，年進口額增加前5國當中，台灣的年進口額增加最多，增加596億美元，瑞士、越南、愛爾蘭和墨西哥排名第2至5名，而在年增幅方面，則以瑞士最多，成長125.3%。

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