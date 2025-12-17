台灣大代理Riot Games 2v2格鬥遊戲新作《2XKO》 明年初上市

台灣大代理Riot Games 開發的F2P（Free-to-Play）2v2格鬥遊戲新作《2XKO》，預計明年初正式上市。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今（17）日宣布，代理Riot Games 開發的F2P（Free-to-Play）2v2格鬥遊戲新作《2XKO》，預計於明年初正式上市。台灣大指出，此作是台灣大與 Riot Games 合作的第 6 款作品，未來將持續擴大代理陣容，推動高品質電競內容普及化，讓玩家無門檻體驗格鬥大作的競技樂趣。

市場人士認為，台灣大在國際級新遊戲加入下，可望挹注營收表現。台灣大包括遊戲事業，以及電信帳單代收代付、電動車充電服務、品牌電商、Web 3、電信金融等列入新科技事業，而今年第三季新科技事業營收年增11%。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣大以「Telco+Tech」策略深化遊戲布局，自2020年與Riot Games展開合作，2023年起代理《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》，更成為Riot Games在台灣全遊戲的營運夥伴，累積穩固且高度活躍的玩家社群，此次代理《2XKO》，將結合台灣大在遊戲營運、社群經營與線上線下活動的成功經驗，讓玩家以最友善的方式進入格鬥遊戲生態。

《2XKO》遊戲總監 Shaun Rivera表示，台灣擁有極為熱情且忠實的格鬥遊戲社群，非常期待看到他們在《2XKO》中展現的精彩表現。

