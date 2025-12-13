台灣無解的難題？生育率全球墊底 連全球首富馬斯克也點名關心

台灣近年生育率持續下降，成為全球生育率墊底國家之一。示意圖。（法新資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕台灣生育率「跌跌不休」，是全球生育率最低的國家之一，最新公布的統計結果，讓特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）社群平台X，轉發文章表達擔憂。

Population collapse continues to accelerate https://t.co/jCEPSaodkz — Elon Musk （@elonmusk） December 12, 2025

根據我國內政部發布最新人口統計，截至11月，台灣人口數為2330萬6085人，與去年同期比較減少9萬6710人，平均每天減少264.96人，與10月比較則減少4768人。

請繼續往下閱讀...

新生兒方面，11月全台出生僅7946人、年減逾36.7%；與此同時，11月死亡人數為1萬4771人，年自然增加率為千分之-3.56，連續59個月人口「生不如死」。

今年前11個月，累計出生人數僅9萬8785人。

X帳號「DogeDesigner」發布的貼文，內容指出，台灣出生率持續下降，接近歷史最低水準。 11月，台灣人口連續第23個月下降，死亡人數幾乎是出生人數的兩倍，如今台灣的生育率落居全球後段班。該文章最後警告：警告「沒有新生兒，就沒有文明」。

此篇文章引起許多人關注，就連馬斯克也轉發文章回應：「人口崩潰趨勢仍在加速（Population collapse continues to accelerate）。」

台灣生育率問題一直是各界關注焦點，外國媒體《BBC》今年曾發布文章探討台灣生育率不斷創低問題，分析包括高房價、低薪、長工時、年輕世代婚育觀念轉變，造成晚婚甚至不婚現象，以及社會結構與性別期望等，都是台灣生育率全球墊底文題之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法