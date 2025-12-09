輔信11月營收年月雙增 樂看明年AI PC需求勁揚

輔信看好2026年無人化與智慧場域技術，將帶動AI與邊緣運算應用範圍擴大。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕準系統廠輔信（2405）11月營收1.73億元，月增18.94%、年增28.74%，今年前11個月營收累計為16.04億元、年增3.98％，管理層看好2026年無人化與智慧場域技術，將帶動AI與邊緣運算應用範圍擴大，加上代理式AI、模型小型化及Windows 10支援終止等因素，讓AI的發展以雲端結合邊緣運算為主要方向，隨之推升AI PC需求持續成長。

輔信說明，11月營運表現成長，主要受惠於歐洲耶誕節前的出貨旺季、日本藥妝通路專案的持續出貨，以及台灣連鎖通路智慧零售專案的貢獻加持。整體而言，面對全球經濟不確定性，今年前11個月的營運仍保持穩健。公司透過海外子公司深耕在地化服務，並與代理商、經銷商、系統整合商組隊，拓展商業及工業領域的邊緣AI應用機會。

輔信回顧2025年，歐洲市場雖受經濟回升幅度有限影響，但在AI與邊緣運算基礎建設、工業4.0、智慧城市及零售AI等產業趨勢下，工業電腦產品的市場推廣逐步發酵；日本市場專案布建亦有成效，今年陸續取得機場、安防監控及藥妝零售通路等專案訂單挹注。亞洲市場如印度與台灣的專案需求亦提升，尤其在醫療、自動化及安防監控等領域。

此外，美國市場雖面臨關稅與供應鏈挑戰，但公司積極應對，仍維持正向成長，搭配子公司暄達醫學專案穩定出貨，公司在各區域市場營運表現持續穩健。總經理鄭瑋勳表示，輔信長期深耕小型化與嵌入式電腦技術，核心價值在於「小體積、高效能、可靠耐用」，以及超緊湊工業機構設計。

鄭瑋勳強調，公司現在的硬體產品，已可提供最高可達100 TOPS的AI推論算力，能支援即時影像辨識、機器視覺與自主機器人等高階應用，充分展現公司在邊緣AI 與智慧物聯網應用上的技術實力。後續將持續聚焦智慧零售、監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力，為未來營運成長奠定動能。

