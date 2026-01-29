黃仁勳來了！ 今天先拜訪張忠謀、魏哲家

黃仁勳又來了！今天先拜訪張忠謀、魏哲家。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今日下午一點左右抵台，黃仁勳表示，他剛去完上海、北京、深圳的新年活動，再來則是台灣的尾牙，今天會先去剪頭髮，然後拜會台積電（2330）創辦人張忠謀，並與台積電董事長魏哲家等台灣供應鏈見面。

下機看到媒體和民眾 發送養樂多和三明治

黃仁勳搭乘私人專機降落松山機場，一下飛機看到現場守候採訪媒體和民眾，親民的發送養樂多和三明治，並幫民眾簽名，這次來台將待4天，待會將先去剪頭髮。

針對中國有望放行H200晶片，黃仁勳表示，希望中國政府允許，有助美國在半導體的領導地位，正在與客戶洽談，再進一步與台積電協調產能，新一代Rubin平台6款晶片在台積電全力配合下，已經全數生產。

有關記憶體缺貨一事，黃仁勳強調，記憶體對於AI發展很重要，新一代的AI需要很快的運算，AI模型要快速處理回應與思考，美光是很棒的夥伴，很感謝美光、三星、海力士等廠商。

至於是否與台北市長蔣萬安見面，黃仁勳表示還在安排，他強調北士科輝達台灣總部最終設計比之前更漂亮。

有關美國政府希望未來將四成半導體生產轉移到美國，黃仁勳認為，轉移並不正確，加法才是正確的方法，未來十年半導體產能分布在各地，包括美國、日本、台灣、歐洲等地，台積電已在全球設廠，是全球最棒的晶圓代工廠。

黃仁勳預計明日參加輝達台灣分公司尾牙大發紅包，並展開一連串台灣供應鏈拜訪行程，31日與供應鏈大老闆舉辦「兆元宴」，由於輝達新一代AI平台Rubin已正式亮相，黃仁勳此行將與台積電及各供應鏈確保Rubin新品產能、製造等相關細節，同時位於北士科的輝達台灣總部即將簽約，預計也是黃仁勳此行的重點之一。

