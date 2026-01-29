3萬3 近關情怯！台積電1835元賣單湧入、聯電跌停 指數翻黑跌逾300點

台積電1835元賣單湧入翻黑、聯電跌停，指數翻黑跌逾300點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕FED利率不變，美股漲多跌少，費半續漲2.34％，而台積電ADR亦上揚1.17％，台股週四在台積電開盤大漲，指數開盤漲24.2點，以32828.02點開出，隨著台積電股價登1835元新天價，帶動宏碁、台達電、緯穎、華邦電、南亞科、環球晶等電子股走揚，指數開高走高，漲192點，來到32996點，離3萬3只一步之遙，不過，在指數創高後，台積電賣單釋出，股價翻黑回1800元，加上聯電在投資人拋售打入跌停，指數直線下挫，早盤跌315點，回32488點，上下震盪508點。

美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期，主席鮑爾（Jerome Powell）宣布維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數28日收盤互有漲跌。

道瓊工業指數上揚12.19點或0.02%，收49015.60點。

標準普爾500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點。

那斯達克指數揚升40.35點或0.17%，收23857.45點。

費城半導體指數上漲189.56點或2.34%，收8306.74點。

