LTN經濟通》全球最神秘機場 惡魔與外星人共舞？

丹佛機場在1995年建成，但建成後沒多久，圍繞自身的都市傳說便開始出現。（圖擷取自Denver International Airport）

新丹佛機場1995年啟用

〔財經頻道／綜合報導〕1995年正式啟用的美國丹佛國際機場（Denver International Airport，DIA），不僅是全球最繁忙的航空樞紐之一，也可能是世界上都市傳說最多的機場。自落成以來，關於其地下祕密碉堡、全球菁英避難所、新世界秩序基地，甚至蜥蜴人與外星文明的傳聞從未停歇。隨著網路與社群媒體的推波助瀾，這些說法不斷被放大，讓丹佛機場成為全球話題度最高的機場之一。

丹佛位於美國中西部，地理位置極具樞紐價值。舊有的斯台普頓國際機場（Stapleton International Airport）在1960年代一度是全美第六繁忙機場，但因腹地受限、跑道過於密集，一旦天候惡化便容易引發大規模航班延誤，影響全美甚至國際航空調度。為解決此結構性問題，地方政府最終決定另建新機場，丹佛國際機場於1989年動工，1995年正式啟用，斯台普頓機場也隨之退役。

丹佛機場規模之大令人咋舌，占地面積140平方公里，約等於紐約曼哈頓島的2倍大，在2024年是全球第6大繁忙機場。（美聯社）

地下自動化行李處理系統 被傳是軍事設施

丹佛機場的規模之大，成了日後陰謀論的重要素材。其占地約140平方公里，約為紐約曼哈頓島的兩倍。自2000年起，丹佛機場長期名列全球最繁忙機場前20名、美國前10名。根據國際機場協會（ACI）2025年7月公布的報告，丹佛機場2024年旅客量達8240萬人次，排名全球第六，顯示當年擴建決策並非過度投資。

但事實上，陰謀論早在機場動工前便已流傳，部分質疑者認為，興建如此龐大的機場「並無必要」，真正目的可能是掩護更神祕、不可告人的工程。隨著機場啟用，相關傳言不減反增，從地下城市、祕密隧道、納粹符號、新世界秩序，到共濟會與藍色惡魔馬（Blucifer），版本層出不窮。

其中最廣為流傳的說法，是機場地下存在龐大的祕密基地。事實上，丹佛機場確實建有地下隧道系統，原本是為自動化行李處理系統服務，但該系統未能成功運作，留下大量未充分使用的隧道與維修空間，反而成為想像力發揮的空白場域。部分陰謀論者甚至聲稱，隧道可直通距離約145公里外的北美防空司令部（NORAD）。對此，機場方面多次澄清，這些地下空間僅為工業用途，且以現有工程技術而言，建造長達90英里的地下隧道幾乎不可能。

新世界機場委員會紀念碑的存在，成了網路上許多陰謀論者口中的「關鍵證據」。（圖擷取自網路）

共濟會圖騰、藍色野馬雕像過於巧合

共濟會相關傳聞，則源於主航廈附近的一塊花崗岩落成紀念碑，上頭刻有共濟會常見的方矩與圓規符號，並署名「新世界機場委員會」。但實際上，該委員會僅是為籌辦機場開幕活動而成立的短期組織，其名稱靈感來自德弗札克的《第九號交響曲〈新世界〉》，與陰謀論所指涉的「新世界秩序」並無關聯。

此外，跑道配置被指「形似納粹卍字」、藍色野馬雕像被視為「惡魔象徵」、以及壁畫被解讀為末日預言，也都經專業人士與藝術家澄清。跑道設計源於風向與安全考量；藍色野馬的紅色發光眼睛，是藝術家對父親的致敬；而壁畫的完整敘事，其實是從戰爭走向和平的警世寓言。

值得注意的是，丹佛機場近年不再單純「滅火」，反而選擇擁抱陰謀論。機場在裝修期間刻意以幽默方式自嘲，例如在施工告示上寫著「打造祕密地下隧道，難免一團亂」，並搭配外星人、蜥蜴人等圖像；甚至主動邀請媒體進入地下空間拍攝，將神祕轉化為體驗。

這套策略成效驚人。統計顯示，丹佛機場幾乎未投入付費媒體宣傳，卻累積超過7億次曝光，換算行銷價值超過800萬美元。從被動澄清到主動操作，丹佛機場成功將長年困擾的陰謀論，轉化為全球少見的「免費行銷資產」，成為公共機構品牌經營的經典案例。

陰謀論者主張，丹佛機場地底下並非只有行李系統，而是規模龐大的地下城市。（圖擷取自Denver International Airport）

名為《野馬》（Mustang）的巨大藍色立馬雕像，當地人戲稱其為「Blucifer」，是丹佛機場的象徵性地標之一。（美聯社）

唐古馬在丹佛機場的壁畫創作，被部分人解讀為末日預言。但若順著壁畫的敘事脈絡觀看，會發現整體其實是樂觀、甚至帶有警世意味的故事，主軸圍繞世界和平。（路透）

丹佛機場在裝修公告上，張貼了外星人、金字塔之眼、戴著安全帽的蜥蜴等圖像。（圖擷取自網路）

