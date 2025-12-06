美股收盤》通膨數據為降息開綠燈！標普那指連4紅 台積電ADR走升

週五美股收紅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕由於最新公布的一系列經濟數據維持了市場對美國聯準會（Fed）下週降息的預期，美國股市週五上漲，道瓊工業指數上漲104.05點、0.22%，標準普爾500指數上漲0.31%，那斯達克指數收盤上漲0.19%，標普和那指為連續第四個交易日收紅，費城半導體指數上揚1.09%，台積電ADR上升0.61%，收在294.72美元。

綜合外媒報導，週五市場消化一系列經濟數據，美國商務部公布的9月份核心個人消費支出價格指數顯示，年增率為2.8%，低於預期。剔除波動較大的食品和能源價格後的9月核心PCE月增0.2%，符合經濟學家預期。週五密西根大學公布的12月初消費者信心指數也超過了先前預測。

請繼續往下閱讀...

聯準會的主要通膨指標為個人消費支出（PCE）報告，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預計下週降息的機率高達87%，遠高於幾週前的預期。

週五Netflix股價在早盤大幅下跌後出現震盪，該公司宣布與華納兄弟探索頻道達成協議，華納兄弟將以720億美元收購其電影和串流媒體資產，Netflix股價下跌近3%，而華納兄弟股價上漲超過6%。

本週美國股市普遍上漲，標普500指數本週迄今上漲0.3%，那斯達克和道瓊分別上漲近1%和0.5%。

道瓊工業指數上漲104.05點或0.22%，收47954.99點。

那斯達克指數上漲72.99點或0.31%，收23578.13點。

S&P 500指數上漲13.28點或0.19%，收6870.40點。

費城半導體指數上漲78.87點或1.09%，收7294.84點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法