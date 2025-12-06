MIT小巨人1》從二姐住家到亞洲最大 伯鑫活動扳手隱形冠軍

伯鑫公司創辦人兼總經理吳傳福表示，製造業要成功，產品、技術及管理三方面要互相配合，強調「追根究底、精益求精，永遠不斷地努力」。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 伯鑫工具股份有限公司是成立41年的老牌手工具機業者，以生產活動扳手為主，市占率達50%，是亞洲最大、排名全球前三的手工具業者，堪稱台灣的隱形冠軍！創辦人兼總經理吳傳福表示，製造業要成功，產品、技術及管理三方面要互相配合，強調「追根究底、精益求精，永遠不斷地努力」是其核心精神，希望建立「員工遇到問題都能主動處理優化」的公司文化。

IF與紅點設計獎 拿到手軟

民國73年，吳傳福創立伯鑫公司，從二姐的住家、違章工廠，到2023年斥資9億元在台中神岡新建智慧自動化的工廠，產品曾多次榮獲德國IF產品設計獎、紅點設計獎、台灣精品獎等肯定。

吳傳福畢業於台北工專機械工程系，曾創業失敗，在同業建議下，創立伯鑫公司開始投入活動扳手的生產，他說，當時活動扳手較少人做，加上生產的良率低，他就到五金店買一支日本的活動扳手，拆解後畫圖及構思重要製程的設備，一步一步不斷嘗試，目前其生產的產品逾150種，專利最多時曾高達302項。

吳傳福說，產品的創新對手工具來講是很重要的關鍵，一定要有專利的布局，不管是發明的專利或外觀上的專利皆要具備新穎性及進步性，他並掌握活動扳手的核心「蝸姆」製造技術，產品的自製率達90%以上，才能不斷優化升級。

除了產品的創新，技術面則涉及製程與設備如何整合優化，管理則包括生產管理及人員的訓練。智慧自動化的工廠，可減少人力，引進自動排程，則讓庫存準確率達98%，伯鑫並於民國84年即導入精實管理，每年不斷改善、繼續優化。

精益求精 永遠不斷地努力

吳傳福表示，「追根究底、精益求精，永遠不斷地努力」，從產品、技術到管理面都要搭配，哪方面不足就請顧問或這方面的專家來教導，他希望建立「員工碰到問題都能在自己的崗位或部門主動處理，主動朝向優化」的公司文化，當然公司也要有相對應的激勵措施及辦法，這也是他一直努力的目標。

