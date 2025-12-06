MIT小巨人2》 創業跑銀行軋三點半 還差點被詐騙

吳傳福笑說，創業第一筆訂單因製作不順延遲交貨，反而沒被詐騙，因禍得福。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕伯鑫工具股份有限公司總經理吳傳福，談及創業過程表示，當時活動扳手的製作過程比較困難且良率低，反而讓他看到「機會」，因容易做的反而會一窩蜂。但借錢創業，初期為了跑銀行3點半，曾經因籌不到錢，中午盛飯手都會抖，而第一筆訂單因為當時生產不順利，反而躲過被騙的機會，讓他笑說「因禍得福」。

吳傳福學的是機械工程，退伍後曾到私人公司就業，民國70年，更用家裡的農地向農會貸款100萬元，和表兄弟一起創業，從事「專用機」的生產，做了2年多，虧了50萬元，因和表哥的理念不同，他選擇拆夥，帶著剩餘的3台機器，自己從事機械加工，但他發現機械加工沒有成品，訂單掌握在別人手上，因此，亟思轉換跑道。

當時向他購買設備的一名手工具業者就建議他做活動扳手，因活動扳手較少人做且良率不高，於是吳傳福在民國73年創立了伯鑫工具股份有限公司，從事活動扳手製造。

親友借錢創業 不成功便成仁

創業初期，吳傳福專注於研發及生產，財務都由太太負責，因為沒有錢，太太必需向親友及大學老師借錢，借到親友忍不住勸太太，向銀行貸款才是長久之計。吳傳福說，有一次，3點半快到了，但錢一直沒有著落，中午時他連盛飯手都會抖，還好公司沒有倒掉，做事業真的是「不成功便成仁」。

提起第一筆23萬元台幣的訂單，吳傳福笑說：「因禍得福」！當時他看到有貿易商在經濟日報刊登要購買產品銷到新加坡，別人貨都交給貿易商了，他則因創業初期產品製作不順，來不及交貨，突接到台中大里一家鐘錶業者電話通知叫他不要送貨，因為是詐騙，他當時還特別北上貿易商的辦公室確認，結果發現人去樓空，還好遇到貴人，幸運逃過一劫。

