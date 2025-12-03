不是台積電、輝達！2026半導體股首選 美銀點名這家公司

美國銀行點名艾司摩爾是2026半導體股首選。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國銀行（BofA）將半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）列為2026半導體個股首選，預期股價成長20％。分析師指出，ASML正進入持續數年的成長期，主因在於曝光技術強度提升、獲利加速以及自由現金流改善。

Investing.com報導，美銀重申對艾司摩爾的「買進」評級，並將目標價從986歐元調升到1158歐元。分析師預期，隨著艾司摩爾在客戶支出的佔比擴大，以及得益於更強大的產品組合，2027將是明顯的轉捩點。

報導說，艾司摩爾預期中的重新估值主要由3大因素支撐：隨著DRAM製造商增加更多極紫外光機（EUV）層數，記憶體的曝光強度（lithography intensity）預期提高；其次是毛利率有望提高1.5％，進而帶動約30％的獲利成長；再者，自由現金流預期翻倍至140億歐元。

分析師也認為，一些長期疑慮消退。隨著三星再度恢復競爭力、美光加速採用EUV、英特爾的生產趨於穩定，以及人工智慧（AI）晶片製造商轉向更先進製程，客戶集中的風險正逐步緩解。

分析師預期，至2030年艾司摩爾的毛利率將再擴大5個百分點，未來5年的年均複合成長率（CAGR）將達18％。

美銀小幅調升艾司摩爾2026年與2027年的財測，預期該公司明年將出貨55台低數值孔徑（low-NA）EUV設備，2027為63台，皆高於先前預期。美銀也預估，在DRAM與晶圓代工客戶的驅動下，艾司摩爾2025第4季訂單將達74億歐元，高於預期的60億歐元。

