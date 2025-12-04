LTN經濟通》美國的中東兄弟 冷戰七年重修舊好

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（左）在11月赴美會見美國總統川普（右）。（路透）

美沙投資協議高達5570億美元

〔財經頻道／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在今年11月出訪美國，這是沙爾曼自2018年來首度到訪白宮，2018年記者哈紹吉遭沙國誘殺，曾使美沙兩國關係降到冰點。會後雙方宣佈了橫跨軍備銷售、核能到雙邊投資的多項合作計劃，雙方簽署的協議總價值高達5570億美元（約新台幣17.51兆元），讓2025年成為美國與沙烏地擴大經濟合作的關鍵轉捩點。

沙烏地阿拉伯承諾向美國投資1兆美元（約新台幣31.45兆元），這一數字高於先前承諾的6000億美元（約新台幣18.87兆元）。沙烏地阿拉伯也將購買F-35戰鬥機，以及近300輛戰車，兩國也將加強在AI、關鍵礦產和金融市場監管領域的合作。

白宮聲明表示，沙烏地承諾增加投資到1兆美元（約新台幣31.45兆元），反映出沙烏地對美國的信任和發展都在不斷增強。不過這項巨額投資兌現的具體時間，雙方並沒有給出更多細節。

沙烏地投資部長哈立德．法利赫（Khalid bin Abdulaziz al-Falih）則稱，沙烏地阿拉伯在華府舉行的美沙投資論壇期間與美國簽署了242項投資協議，橫跨多個領域，以加強沙烏地與美國之間的夥伴關係，協議總價值達5570億美元（約新台幣17.5兆元）。並稱，沙烏地與美國的關係已經超過90年，具有重大的全球影響力，美國依然是沙烏地最大的外國投資人，2025年是兩國擴大經濟合作的關鍵轉捩點。

全球首富馬斯克（左二）和輝達執行長黃仁勳（右二）皆出席美沙投資論壇，宣佈與沙烏地簽署協議。（法新社）

沙王儲親自赴美簽署巨型訂單

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼抵達美國後，11月19日出席在華府舉行的美沙投資論壇，活動期間穆罕默德．沙爾曼與十幾家企業簽署協議和訂單，價值達2700億美元（約新台幣8.49兆元）。

沙烏地政府支持的AI公司HUMAIN計劃採購60萬顆輝達（NVIDIA）AI晶片，HUMAIN和全球首富馬斯克（Elon Musk）的xAI也將在沙烏地一同開發資料中心，其中包括一個500ＭＷ（千瓩）的設施，這將是xAI在海外首的大型資料中心。

另外，石油巨頭沙烏地阿美（Saudi Aramco）也表示，已與美國主要公司簽署了17份合作備忘錄和協議，潛在價值超過300億美元（約新台幣9435億元）。

論壇期間，特斯拉執行長馬斯克和輝達執行長黃仁勳都討論了AI的未來。馬斯克預測，10到20年後，是否要工作將成為可以選擇的事，黃仁勳則稱，AI將改變未來的就業格局。

傳沙烏地有意採購48架F-35「閃電II」，川普也證實將出售F-35戰機的消息。（法新社資料照）

售沙烏地F-35戰機 引以色列不滿

美國計劃對沙烏地阿拉伯的軍售也是各界關注的焦點，據外媒報導，沙烏地有意採購48架F-35「閃電II」（F-35 Lightning II）匿蹤戰鬥機，這將是一筆價值數十億美元的交易。美國總統川普（Donald Trump）隨後親自證實了出售F-35戰機的消息，但這項交易仍需要經過美國國會批准。

白宮表示，川普批准了一項重大軍售案，其中包括在未來交付F-35戰鬥機，這將加強美國國防工業基礎，並確保沙烏地繼續購買美國產品，但白宮並未透露賣出的具體數量，也未說明交機的時間。

以色列是目前中東地區唯一擁有F-35戰機的國家，向沙烏地出售這款匿蹤戰鬥機可能會改變這個動盪地區的局勢。消息傳出後，隨即有報導稱，以色列對於美沙可能達成的軍售交易感到不滿，並警告，以色列在中東地區的空中優勢將受到威脅。

對此川普則明確表示，美國將會繼續出售F-35，但也強調，沙烏地阿拉伯是美國重要的盟友，以色列也同樣是重要的盟友。川普直言，自己清楚以色列希望沙烏地拿到相對較差的戰機，但川普認為，兩國都值得拿到頂尖的戰機。

美國與沙烏地阿拉伯擴大關鍵礦產合作，保障鈾、金屬和稀土供應鏈。（美聯社資料照）

沙烏地擁有豐富的重稀土礦藏

美國與沙烏地阿拉伯也擴大了關鍵礦產合作，建立關於保障鈾、金屬、磁鐵和其他關鍵礦產供應鏈的戰略合作框架促進雙方在這一重要領域的投資。

沙烏地擁有豐富的稀土礦藏，根據該國工業和礦產資源部預估，位於吉達（Jeddah）東北方約350公里處的賈巴爾塞義德（Jabal Sayid）礦區蘊藏約55.2萬噸重稀土，包括鏑和鋱，以及約35.5萬噸的清稀土，像是釹和鐠。除此之外，尚未探勘的礦床可能蘊藏更豐富的稀土資源，這將進一步鞏固沙烏地阿拉伯在全球關鍵礦產市場的戰略地位。

這些重稀土對美國來說相當重要，因為美國主要生產輕稀土，重稀土則依賴進口，北京早就意識到這種依賴性，並利用這一點來取得地緣政治優勢。光是最近這一年中國就多次收緊稀土出口管制，引發了中美兩國在南韓、英國和瑞士舉行的談判。

重稀土是美國最先進國防能力的核心原料，包括F-35戰機、維吉尼亞和哥倫比亞級潛艦、戰斧巡弋飛彈、雷達系統、掠奪者無人機和聯合直接攻擊彈藥等精準武器。他們的重要性遠不止於國防領域，他們也是從汽車半導體到核磁共振、癌症治療系統等關鍵民用技術的關鍵。

美國戰爭部（國防部）、稀土礦商MP Materials和沙烏地阿拉伯礦業公司（Maaden）宣佈成立一家新的合資公司，將在沙烏地阿拉伯建一座稀土精煉廠。根據協議，美國戰爭部負責出美方的全額資金，握49％的股份，MP Materials提供技術支援，沙烏地阿拉伯礦業公司則持有剩餘的51％股份。

這座新的精煉廠將利用沙烏地阿拉伯低成本的能源、完善的基礎設施和國內外的原料，生產輕稀土和重稀土氧化物，供應美國、沙烏地和其他盟友的國防和工業供應鏈。這次合作拓展並深化了美沙戰略合作，象徵著稀土供應鏈擺脫對中國的依賴，邁出重要的一步。

沙烏地喊出將對美投資1兆美元，但經濟學家質疑這種規模的投資是否能在短期實現。（路透資料照）

超級城市預算已超支

儘管沙烏地喊出將對美投資，不過這一數字相當於沙烏地阿拉伯2023年全年經濟產值，當年的數字為1.07兆美元（約新台幣33.65兆元），因此經濟學家也質疑這種規模的投資是否能在短期實現。

考慮到沙烏地已經在國內投入鉅資，進行一系列野心勃勃的大型計劃，包括預算已經超支、工程延宕的未來主義超級城市，以及2034年世界盃所需的場館，因此，沙烏地恐怕很難籌到對美的1兆美元（約新台幣31.45兆元）投資。

GBS全球財富管理首席經濟學家多諾萬（Paul Donovan）表示，這類承諾已經成為國際舞台上的常態，像是歐盟在與美國的貿易協議當中，也承諾了要向美國投資，但實際上並沒有任何強制執行的機制。以沙烏地的承諾來看，這一規模相當於沙烏地幾乎一整年的國內生產毛額，因此，短時間內可能無法兌現承諾。

