台日關係再升級！郭智輝提5大戰略有話要說

前經濟部長郭智輝。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕前經濟部長郭智輝表示，台灣和日本自1980年代的半導體產業競爭，一路走到2000年代的上下游共生，形成了長期且穩定的合作關係，現台灣和日本面臨了共同的挑戰，但同時也正是雙方攜手合作的大好機會，並提出雙方合作5大戰略支柱，包括「半導體」、「能源韌性」、「無人機」、「基礎建設」以及「銀髮經濟」等。

郭智輝受邀參與慶應大學綜合政策學部的課堂交流，並分享了台灣半導體的發展歷程，與未來台日合作契機。他在臉書上指出，台灣和日本自1980年代的半導體產業競爭，一路走到2000年代的上下游共生，形成了長期且穩定的合作關係。

現在，隨著國際局勢變遷、後摩爾定律的挑戰以及AI浪潮的快速發展，這樣的共生關係，也應思考是否進一步發展成「戰略夥伴」，共同迎接新的挑戰。

郭智輝認為，「2030台日戰略夥伴」會是我們即將迎來的下1個未來，兩國不只有地緣上的關係，也共享著自由、開放及民主的核心價值。

郭智輝同時提出台日合作的5大戰略支柱，包括：「半導體」、「能源韌性」、「無人機」、「基礎建設」以及「銀髮經濟」領域的合作。

他指出，這些領域代表台日共同面臨的挑戰，雙方亦有各自獨特的優勢，是我們能一起攜手協力的大好機會，共同發揮1加1大於2的效益。

郭智輝最後表示，同樣身為民主陣營的台灣與日本，現在正處在一個重要的轉捩點，即將從「乘浪者」變成「造浪者」，並深信雙方都是值得彼此信任的夥伴，期待未來在產業、能源或是安全議題上持續深化合作，攜手打造台日共好的未來。

