台北101股權公開標售最低入手價5.7億 台北101這麼說

台北101（台北金融大樓）股權罕見的公開標售，台北101表示，本次公開標售的台北金融大樓股份有限公司股權，持有人為中聯信託投資股份有限公司（由中央存款保險股份有限公司接管），屬股東的股權移轉安排。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101（台北金融大樓）股權罕見的公開標售，台北101表示，本次公開標售的台北金融大樓股份有限公司股權，持有人為中聯信託投資股份有限公司（由中央存款保險股份有限公司接管），屬股東的股權移轉安排。

台北101表示，台北101近年營運表現穩健，每年獲利狀況屢創新高，股利逐年增長，對股權釋出與投資人參與皆屬良好時機，台北101對此樂觀其成，未來台北101也將持續穩健發展，深化台灣與國際企業之合作。

資誠普華國際財務顧問公司接受委託，舉辦台北101普通股股權的公開標售，並已於1月6日公告徵求有興趣的投資人，本次標售之普通股合計約占台北101股權之15.1%，持有人為中聯信託公司（由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售） 。

本案為台北101股權罕見的公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售：A標為統包，投資者須一次購買所有股權（即15.1%），底價為86億元。B標為分包，投資者可選擇購買部份股權（惟最小投資門檻為1%），以底價每股38.7元計算，B標最小投資門檻底價約5.7億元。

