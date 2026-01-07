新台幣震盪小貶收31.521元，靜待台積電千億股息發放。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電休兵、台股開低走低下跌逾百點，新台幣兌美元匯率走勢震盪，買賣雙方拉鋸下，最後收在31.521元、小貶0.5分，成交量21.205億美元。

台股在兩天內大漲逾千點後，今天回檔修正，最後收在30435.47點、下跌140.83點，三大法人合計賣超360.43億元。其中，外資賣超298.71億元。

請繼續往下閱讀...

外匯交易員指出，外資在新台幣匯市買、賣雙向，量都不少，使新台幣匯價波動加劇，盤中最高升抵31.432元、最低觸及31.541元，震盪超過1角。市場關注明日台積電將發放高達1,296.66億元的現金股利，由於外資持有台積電比重超過7成，等同近千億元股息將落入外資口袋，若外資領息後未持續投入台股、轉而匯出，恐對新台幣短線走勢造成壓力。

不過，外匯交易員認為，央行應該早有準備，加上年底出口商有新台幣資金需求，不排除央行透過引導出口商進場拋匯，以抵銷外資股利及盈餘匯出帶來的影響。

交易員也指出，台積電股利發放對匯市的衝擊僅屬短期，即便外資上千億元股息全數匯出，以新台幣外匯市場的規模，約2至3個交易日即可消化，後續匯率走勢仍須觀察國際股匯市變化。市場普遍預期，聯準會（Fed）1月將暫停降息、維持利率不變，本週美國即將公布的就業報告，成為影響市場情緒的關鍵指標。另外，川普全球對等關稅案裁決案可能於週五宣布，市場亦屏息以待。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數今日回彈0.42%、主要亞幣全面走貶。其中，新幣貶值0.16%最多、人民幣也下跌0.15%、韓元貶值0.11%、日圓貶值0.1%，台幣僅下跌0.02%，表現相對抗貶。

