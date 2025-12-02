電動機車搭失速列車 11月領牌數近腰斬

機車市場買氣遲未恢復，根據監理站統計資料，11月全台機車領牌數為5萬4311輛，較上個月下滑16.09%，較去年同期衰退10.51%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車市場買氣遲未恢復，根據監理站統計資料，11月全台機車領牌數為5萬4311輛，較上個月下滑16.09%，較去年同期衰退10.51%。

尤其是電動機車減速驚人，較去年同期幾乎腰斬，電動機車11月領牌數達4103輛，較去年同期大減46.89%。

龍頭三陽（SYM）機車11月領牌數達2萬3772輛，較去年同期微減1.37%；市佔率達43.8%；光陽（KYMCO）11月領牌數達1萬3817輛，較去年同期減少14.17%，市佔率25.4%。

山葉（YAMAHA）機車11月領牌數為9823輛，年減8.47%，市佔率18.1%；台鈴（SUZUKI ）11月領牌數1674輛，則較去年同期成長32.23%，市佔率3.1%；GOGORO電動機車11月領牌數2093輛，年減58%，市佔率3.9%。

累計1~11月全台機車領牌數達64萬4867輛，較去年同期減少6.2%；電動機車1~11月領牌數達4萬4188輛，較去年同期縮水近4成。

三陽SYM機車1~11月領牌數達28萬6516輛，則較去年同期逆勢成長1.91%，市佔率44.4%；光陽KYMCO1~11月領牌數達16萬8036輛，較去年同期減少9.05%，市佔率26.1%。

山葉YAMAHA機車1~11月領牌數達11萬1761輛，年減1.41%，市佔率17.3%；台鈴（SUZUKI ）1~11月領牌數1萬6905輛，年增19%，市佔率2.6%。

GOGORO電動機車1~11月領牌數2萬5479輛，年減約48%，市佔率4%。

