美伊談判反覆！新台幣一度重貶逾1角收31.445元

美伊談判前景不明！新台幣一度重貶逾1角 收31.445元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊談判前景再添變數，市場避險情緒升溫，帶動美元指數反彈，主要亞洲貨幣普遍走弱。新台幣兌美元匯率今日由升轉貶，盤中一度重挫1.29角、最低觸及31.508元，尾盤跌幅收斂，終場收在31.445元，貶值6.6分，總成交量放大至35.565億美元。

台股今日在 COMPUTEX 登場題材帶動下續創新高，加權指數終場上漲219.4點，收在45557.31點。不過三大法人轉為賣超，合計賣超39.02億元，其中外資仍維持買超102.82億元。

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匯銀人士指出，儘管台股震盪收紅並再創歷史高點，但新台幣盤中卻一度重貶逾1角，除反映美元走強外，也須留意部分外資獲利了結、資金匯出跡象。後續除觀察美伊談判是否持續推進外，市場焦點也將轉向今晚公布的美國JOLTS職缺數據，以及週五即將發布的非農就業報告。

匯銀人士分析，若美國與伊朗關係再度惡化，推升國際油價走揚、美元進一步轉強，新台幣匯率不排除再度回測31.5元關卡。

近期美國對伊朗發動空襲後，伊朗一度表示將暫停透過第三方斡旋與美方進行談判；不過美國總統川普隨後強調雙方談判仍持續進行。雙方訊息反覆，使市場風險意識升高，帶動美元走揚，多數亞洲貨幣同步承壓。

根據中央銀行統計，截至下午4時，美元指數上漲0.08%；韓元重貶0.77%，表現最弱；新台幣貶值0.21%；日圓貶值0.14%；新加坡幣貶值0.02%；僅人民幣逆勢升值0.04%。

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