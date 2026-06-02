3-4月發票中獎清冊出爐 花21元買烏龍奶茶中千萬

財政部表示，3-4月統一發票千萬特別獎開出20張。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布3-4月統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出20張，200萬特獎則開出19張。其中，有位民眾在台中市大雅區科雅路19號全家便利商店花21元買烏龍奶茶，就中了千萬元；另有民眾在新北市淡水區英專路16號MOS BURGER花65元買牛肉蛋堡，也抱走千萬大獎。

財政部賦稅署長宋秀玲指出，3-4月統一發票開出20張千萬大獎，除了買烏龍奶茶及牛肉蛋堡，還有苗栗縣苗栗市中正路446號中油花69元加汽油、台南市中西區成功路3號中華電信月租費70元、雲林縣褒忠鄉中正路436-1號省錢超市花202元買糖果及蜜棗、台北市萬華區漢口街2段56號八方雲集花216元買鍋貼等、新北市板橋區廣權路8號來好康五金百貨花390元買整理箱。

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另，3-4月統一發票200萬特獎開出19張，包括新北市板橋區中山路1段13號STARBUCKS買飲料扣除會員點數後實付15元、台南市永康區蔦松一街74巷59號自販機花25元買麥香檸檬紅茶、台北市大安區忠孝東路3段217巷2弄4號美廉社花99元買飲料、台北市內湖區康寧路3段46號八方雲集花136元買水餃等。

財政部表示，3-4月統一發票領獎期限為6月6日至9月7日，提醒中獎人應於期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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