台積電上榜！外媒點名「3檔科技股」值得年底前買進

《The Motley Fool》點名3檔值得在年底前買進的科技領頭股，台積電在內。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，過去兩年中，科技股一直是推動市場走高的主要力量之一，但近期許多科技股出現回檔，這也為投資人提供了機會，能在這些領頭企業回到高點之前布局，報導點名3檔值得在年底前買進的科技領頭股。

1.台積電（TSMC）

在當前的AI基礎建設熱潮中，台積電無疑是最具優勢的企業之一。雖然在AI晶片競爭中出現更多參與者，並有企業開始使用應用特定積體電路（ASICs）來處理部分AI工作負載，但台積電仍處於關鍵位置，因為它是全球最先進晶片的主要製造者。

先進半導體的製造難度極高，而台積電已證明自己是唯一能夠在更小製程上、以高良率、大規模生產的企業。這讓它成為半導體供應鏈中的關鍵一環，也賦予它強大的定價能力。公司也因此具有高度能見度，並預估未來幾年AI晶片需求將以超過40%的年複合成長率（CAGR）擴張。

2.亞馬遜（Amazon）

在Q3亮眼財報公布後，亞馬遜股價短暫彈升，但如今價格又回到發佈前的水準。對仍在觀望的投資人而言，這是一個好消息，因為公司正展現出雲端業務動能增強，且電商部門的營運效率也顯著改善。在第三季，AWS（亞馬遜雲端服務）營收成長加速至20%，主要受惠於對AI基礎設施與相關服務的強勁需求。而AWS的加速可能才剛開始，因為公司才剛開始為Anthropic公司啟動大規模的Project Rainier計畫，也剛宣布與OpenAI達成7年、380億美元的合作。同時，公司也將資本支出（Capex）從1180億美元提高至1250億美元，以抓住新機會。

另一方面，亞馬遜也在使用AI與機器人提升電商效率與獲利能力。公司目前在物流中心部署了超過100萬台機器人，由DeepFleet AI模型統籌，並利用AI優化司機路線與庫存配置。這推動了強勁的營運效率，例如北美部門在營收僅成長11%的情況下，調整後營業利益大增28%。

3.Meta Platforms

Meta的股價近期因積極增加AI投資而受到衝擊，但對想在年底前布局的投資人而言，這可能是個機會。從營運角度來看，Meta表現十分強勁，其第三季營收大增26%，主要靠廣告曝光量增加（+14%）與廣告價格走升（+10%）。

Meta的成長由其AI佈局推動。如今，Meta的平台更像娛樂媒體。公司利用AI推播使用者想看的內容，讓用戶停留更久，也帶動日活躍用戶增加至35.4億人。AI也幫助公司提升廣告主的投放成效，進而提高廣告價格，這一趨勢不僅出現在美國（平均廣告價格 +13%），也出現在歐洲（+17%）。此外，Meta面前還有巨大機會，因為它剛開始在其擁有超過30億用戶的WhatsApp即時通訊服務上投放廣告。此外，它仍在建造其最新的社交媒體平台Threads，並且也剛開始實現該平台的商業化。

