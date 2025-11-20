勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

勞動部20日預告「勞工請假規則」部分條文修正草案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕長榮航空孫姓空服員抱病值勤後不幸離世，勞動部經訪談及勞檢後，確認長榮航空存在「過度運用勤惰管理｣嚴重影響組員請病假等4大缺失，決定修訂「勞工請假規則」保障勞工病假權。勞動部20日火速公告修訂草案，除了病假權保障外，也同時修訂「為照顧家庭而請事假」可採小時請假、不可因請假影響全勤獎金等3大修法重點，明定115年1月1日起實施。

勞動部今（20）日預告「勞工請假規則」部分條文修正草案，勞動部表示，最近一次修正及發布「勞工請假規則」是在112年，為了兼顧維護勞工合理健康與雇主合理管理權，因此再度修訂請假規則，本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。

第7條原條文為「勞工因有事故必須親自處理，得請事假，一年內合計不得超過十四日。事假期間不給工資」，條文增加「勞工為親自照顧家庭成員，除本法或其他法律另有規定者外，得依前項規定請事假，並得擇定以小時為請假單位」。

勞動部解釋，考量高齡化及少子化的趨勢，勞工對家庭成員的臨時照顧需求日增，配合整體方案規劃朝向彈性化的育嬰留職停薪及家庭照顧，若其他的請假管道如家庭照顧假已用罄，得向雇主請事假，而且可以選擇｢以小時為單位」來請假。至於提出請假申請的勞工，是否真的「親自照顧家庭成員」，並未另加定義，而應依個案事實認定。

第9條「勞工有下列情形，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金」，增列「勞工因親自照顧家庭成員，而請事假」。勞動部表示，配合第7條條文，勞工因家庭成員必須親自照顧而請事假，雇主不得影響其全勤獎金。

勞動部今（20）日預告「勞工請假規則」部分條文修正草案，2026年起，病假權將有新規定（勞動部提供）

新增第9條之1「勞工一年內請普通傷病假日數未超過10日者，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分」等相關文，勞動部解釋，此條文是因為保障勞工病假權，要求雇主不應利用制度讓勞工不敢請病假，若勞工因請普通傷病假遭受不利處分，雇主需自負舉證責任。且雇主的人事考核，不得僅以請普通傷病假日數作為考量。

