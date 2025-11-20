勞保遺屬年金攻略！單身者「這樣做」避免充公

隨著社會風氣改變，愈來愈多人選擇不婚、不生，而這也讓「繼承問題」成為許多單身者最容易忽略的風險。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著社會風氣改變，愈來愈多人選擇不婚、不生，而這也讓「繼承問題」成為許多單身者最容易忽略的風險。尤其是勞保、國保與民法涉及不同的繼承規則，稍有不注意，無直系親屬的單身勞工辛苦繳了一輩子的保費，可能因為無人符合資格而被「充公」，相當可惜。

在民法繼承中，兄弟姊妹屬於法定繼承順位，也可以透過遺囑指定人承接財產，因此只要做好遺囑，即可避免遺產無人承接。但需要注意的是，勞保與國保的遺屬給付則與民法繼承不同，不能用遺囑自由指定，而是依「法定給付順位」請領。

而勞保與國保的遺屬給付繼承順位依序為：配偶及子女、父母、祖父母、受扶養之孫子女、受扶養之兄弟姊妹。

對單身、沒有直系親屬的勞工來說，若想讓兄弟姊妹繼承遺屬年金，兄弟姊妹必須符合「受扶養」的事實，否則只能領到金額較低的喪葬津貼，年金部分完全領不到。因此，要怎麼讓兄弟姊妹被認定為「受扶養」，成為能否成功繼承遺屬年金的關鍵。

如何證明「受扶養」？

勞保局對「受扶養」的認定，需要由申請人主動提出證明，只要能證明生活確實依賴被保險人即可，可使用的佐證包括所得稅撫養親屬的資料、日常匯款紀錄、里長或鄰居的書面證明，或是國稅局的所得查詢資料等。

「受扶養兄弟姊妹」認定條件

勞保局對受扶養兄弟姊妹的認定，只要符合下列任一條件就可以。

1.未成年

2.55歲以上且每月工作收入未超過基本工資

3.領有重度以上身心障礙證明且無實際工作或未參加社會保險

4.經受監護宣告且尚未撤銷

上述條件中，又以第2項「55 歲以上且收入未超過基本工資」條件最常引發爭議，因此提前準備好證據非常重要。以下舉案例說明，協助勞工更了解。

案例說明

勞工A一生未婚、沒有子女，她唯一的親人是弟弟。她弟弟因身體不好，導致工作不穩定，生活長期依靠勞工A的經濟支持。

幾年前，勞工A被驗出罹患癌症，雖然有治療，但病情不見好轉，近月病情突然惡化，勞工A認為自己生命可能所剩不多，內心最大的牽掛就是「我走了之後，弟弟怎麼辦？」。

勞工A清楚知道，勞保遺屬年金的繼承順位最後一位是「受扶養之兄弟姊妹」，而「受扶養」需要提出證明，否則弟弟完全領不到，只能拿到一次性的喪葬津貼，而她辛苦累積的勞保年資可能全部被充公。

為了讓弟弟未來能被認定為「受扶養」，勞工A開始積極準備，並做了以下安排。

1. 每月匯款給弟弟，留下生活費紀錄

勞工A將每個月要給弟弟的生活費用匯款方式轉入弟弟帳戶，留下匯款紀錄，作為扶養證據。

2. 請里長、鄰居作證弟弟確實由她扶養

請里長、鄰居等第三方提供書面證明弟弟的生活確實由她負責，強化受扶養關係的可信度。

3. 弟弟的所得資料也成為重要佐證

勞工A弟弟因身體不好，只能偶爾打臨工，工作收入大多以現金支付，沒有薪資申報紀錄。勞工A在生前就向弟弟說明，未來申請遺屬年金時，可向國稅局調資料，證明他沒有固定收入，符合「收入低於基本工資」的規範。

這些看似簡單的準備，在勞工A過世後變得極為重要。勞工A弟弟在勞工A過世後，依照她生前的安排，向勞保局提出申請，並檢附多年匯款紀錄、里長與鄰居證明，以及國稅局所得查詢資料，證明自己確實是受勞工A扶養的，最終他也順利領到勞工A的遺屬年金，讓他生活得以延續，也避免勞工A多年勞保年資的付出白白浪費。

從勞工A的案例，讓我們知道權益不是自動來，而是留給有準備的人。若你也是單身、無直系親仁、想讓兄弟姊妹承接自己的勞保權益者，請務必及早準備相關證明，避免權益因資格不符而消失。

