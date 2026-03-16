鴻海配息7.2元創新高 郭台銘股息預計超過125億元

從大股東暨創辦人郭台銘的173萬9698張持股來看，可拿到的股息高達125億2582萬5600元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）2025全年歸屬母公司業主淨利1894億元、年增24%，每股盈餘13.61元、年增24%。針對去年盈餘，鴻海管理層決議配發現金股利7.2元，創下歷年新高，配息率52.9%，以今日收盤價216.5元計算，殖利率約3.3%。從大股東暨創辦人郭台銘的173萬9698張持股來看，股息高達125億2582萬5600元。

依申報資料顯示，郭台銘最近一次更新持股數據，是3月3日申報贈與妻子曾馨瑩250萬股（2500張），郭台銘手上仍持有17億3969萬8518股（約173萬9698張），持續作為公司單一最大股東，持股規模維持高水位，長期布局態勢未見鬆動。

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《富比士》（Forbes）雜誌10日公布2026年全球億萬富豪榜，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）蟬聯全球首富，台灣部分，鴻海（2317）創辦人郭台銘以153億美元的身價，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

今年台灣共有66人進榜，比去年多12人，郭台銘資產淨值153億美元，稱霸台灣富豪榜，全球排名第190。廣達董事長林百里以142億美元身價，位居台灣第2（全球第204），國巨董事長陳泰銘資產淨值105億美元，台灣排名第3（全球第308），台達電創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第4名（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第5名（全球第442）。

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