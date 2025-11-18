台積電副總涉嫌竊2奈米機密移送國安法辦？ 經長回應了

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（見圖）今年7月底退休，退休後還獲工研院頒授院士榮譽。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕在台積電服務21年的退休資深副總羅唯仁，涉嫌竊取2奈米以下最先進製程技術相關機密資料。經濟部長龔明鑫對此表示，已請經濟部同仁了解情況，尊重台積電因此由公司自行對外說明。

本報報導，台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，旋即在10月底回鍋其老東家、同時也是台積電競爭對手英特爾（Intel）任研發副總，震撼半導體業界。

請繼續往下閱讀...

市場傳出震撼彈，羅唯仁退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電正蒐證中，準備對他有所動作。

談及是否會比照先前3位工程師涉嫌竊取國家核心關鍵技術，以違反國安法辦理？龔明鑫今下午出席「2025國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮」會前受訪被問及此事時，他先苦笑幾聲後表示，今天早上有請經濟部同仁了解實際狀況，但仍須尊重公司方立場，須由台積電親自對外說明。

相關新聞請見：傳羅唯仁帶走台積電大批先進製程資料 網友嘆：台灣內鬼太多

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法