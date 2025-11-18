股匯雙殺！新台幣連6黑收31.217元 逾半年新低

股匯雙殺！新台幣連6黑收31.217元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯今日在外資熱錢持續出走下呈現雙殺局面，台股開低走低下殺近700點，新台幣兌美元匯率貶破31.2元，最後收在31.217元、貶值3.7分，匯價連6黑、續創逾半年新低，成交量19.345億美元。

在AI教主輝達財報公布前，受到聯準會降息預期下滑以及AI泡沫化疑慮，美股收黑連動台股今日開低走低，最終下跌691.19點，收在26756.12點，三大法人同步賣超，合計賣超710.3億元。其中，外資再賣超485.38億元。

請繼續往下閱讀...

在熱錢撤退加上美元轉強下，新台幣開盤即貶破31.2元價位，最低觸及31.239元，匯價緩貶趨勢不變，接下來將回測31.3元。

主要亞幣也全面走貶，其中，日圓跌跌不休，除因美元強勢不利日圓走勢外，中日關係緊張以及國內經濟放緩亦對日圓帶來壓力，日圓早盤再度破底，最低下探至155.36兑1美元，隨日本財務大臣片山昊月出面示警後，日圓貶勢稍有收斂，市場正密切觀察日本是否再度進場干預。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數續漲0.15%，主要亞幣全數走貶，包括韓元大貶0.45%、日圓貶值0.19%、新幣貶0.17%、台幣與人民幣皆下跌0.12%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法