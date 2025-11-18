傳羅唯仁帶走台積電大批先進製程資料 網友嘆：台灣內鬼太多

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（右）於今年7月底退休，退休後還獲工研院頒授院士榮譽，由副總統蕭美琴到場授證。（記者洪友芳攝）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁剛於今年7月退休，時隔僅3個月就回歸老東家、也是台積競爭對手的英特爾（Intel）擔任研發副總，最近更有消息傳出，羅唯仁退休前，動用自身職權，帶走大批最先進製程技術相關機密資料，震撼的消息接連傳出引發關注，也讓網友大嘆「台灣內鬼太多」。

業界傳出，羅唯仁在今年10月底已赴英特爾任職，而在他退休之前，曾動用自身高階主管職權，指派下屬幫他影印大批台積電2奈米、A16、A14奈米及以下等先進製程技術相關機密資料，並要求相關人員對他簡報。

羅唯仁在台積電任職長達21年，歷任營運與研發高階職位，知悉內部諸多研發與生產秘訣，又傳出帶走大批機密資料，若帶到英特爾，這對英特爾正積極推動晶圓代工業務，無疑是一大幫助，但是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，引起業界熱議。

消息傳出後也引發各界關注，網友紛紛留言表示「台灣內鬼太多」、「Intel淪落到也開始用偷的？」、「資料管制這麼嚴格的公司，還能夠爆發資料被外帶，這代表公司的內控還是有漏洞」、「全世界都想偷台積電的技術，沒有高額罰金都很難阻止技術外流」、「不需要外敵，光一堆內鬼就能偷偷把台灣賣了」、「Intel 本身就有2奈米技術了⋯Intel 的問題在於人不是技術」、「跟當初面板業一樣」。

