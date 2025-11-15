Line Pay一卡通分家》700萬用戶僅260萬下載 一卡通電支恐雪崩？

分家倒數，一卡通積極拓展「iPASS MONEY APP 」支付場域，日前宣布55688台灣大車隊已可使用（一卡通提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕Line Pay與一卡通將在今年底正式分家，明年1月1日起，通訊軟體LINE的錢包中，就看不到「iPASS MONEY」的選項了，一卡通提供的各項生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款，都得轉移至一卡通全新「iPASS MONEY APP 」才能運作，不過，分家倒數1個半月，一卡通700萬電支用戶，僅有260萬下載，讓不少股東頗有微詞，擔心明年正式拆夥後，目前每月約40億元的代收付金額恐「雪崩式」下滑。

Line Pay與一卡通2018年起聯手提供服務，一卡通開始依附在LINE生態圈，讓用戶無痛使用生活繳費、儲值、提領、好友轉帳與付款，也共享Line Pay遍布全台、高達63萬的支付據點。不過，自2026年1月1日起，一卡通的電支服務須轉移至「iPASS MONEY APP 」執行，支付據點也將與Line Pay切割，少了LINE生態圈的加持，一卡通的所有電支業務都得「靠自己」。

請繼續往下閱讀...

最直接的衝擊，就是目前在LINE與好友聊天時，就可進行的「手機轉帳」，明年得轉至「iPASS MONEY APP 」執行，且與對方首次轉帳時，必須先向好友「發送邀請」，待對方接受，而且同時也下載了「iPASS MONEY APP 」，才可接受款項，多了2道手續，其方便性將取決於下載「iPASS MONEY APP 」的用戶數量。

其次，原本Line Pay、一卡通和店家簽訂的｢三方合約｣，在Line Pay成立電支子公司後，必須進行換約。電支業者觀察，屬於強勢品牌的Line Pay，原本拓展通路的態度就較一卡通積極，也導致一卡通在與店家換約受阻，因為多數店家已選擇動作更快的Line Pay，認為一卡通的換約「沒必要」，衝擊收單業務。所幸有財金公司推動TWQR，讓「iPASS MONEY APP 」的用戶，明年起不至於支付通路銳減。

部分一卡通的股東對此頗有微詞，認為在2021年底LINE Pay宣布退股一卡通後，「分家自立」就是必然的結果，有3年多的時間準備，卻到了火燒眉毛，才發現APP下載進度不如預期、支付通路換約受阻，擔憂明年正式拆夥後，代收付金額恐將「腰斬」、甚至「雪崩式｣下滑。

不過，也有股東、電支同業認為無需太過悲觀，認為目前的電支環境，與2018年LINE Pay與一卡通聯手推出電支服務時「大不同」，國人已經非常習慣利用各個電支APP轉帳，一卡通這些年積極拓展「一卡通iPASS MONEY生活繳費」，目前繳費項目多達8000多項，包括移工匯兌、醫指付、長照費用、社區管理費及全台停車費，甚至是嘉義縣、屏東、金門的「獨家收費」，都是其他電支業者無法提供，只能在「iPASS MONEY APP 」上執行，預期明年1月將出現龐大的 App下載潮。

相關新聞請見

Line Pay一卡通分家》電子支付大魔王登場 全支付只能爭第二？

Line Pay一卡通分家》LINE Pay可以轉帳了 「連加支付」代號「387 」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法