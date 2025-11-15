美股收盤》美降息恐踩剎車？道瓊跌309點 台積電ADR彈近1％

週五美股漲跌互現。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕市場關注AI晶片大廠輝達下週將發布的季度業績，並擔心美國聯準會（Fed）可能會推遲降息，華爾街股市週五收盤漲跌互現。道瓊工業指數一度下跌近600點，終場跌309.74點、0.65%；標普500指數持平，僅下跌0.05%；科技股在近日承壓後反彈，那斯達克指數上漲0.13%，結束了連續3個交易日的下跌；費城半導體指數下跌0.11%，台積電ADR上漲0.93%，收在284.82美元。

綜合外媒報導，人工智慧相關類股扭轉上一交易日的跌勢，輝達週五上漲1.77%，Palantir漲1.09%，微軟漲1.37%，特斯拉前一天跌逾6%，週五止穩上漲0.59%。

由於持續的通膨跡象，市場對聯準會在12月政策會議上降息的預期降低。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，12月降息1碼的可能性已從上週的67%降至50%以下。

另外，輝達將於下週三公布季度業績，屆時將成為華爾街關注的焦點，投資人希望獲得新的證據，以證明這場新興技術領域的競爭並未失去動力。

道瓊工業指數下跌309.74點或0.65%，收47147.48點。

那斯達克指數上漲30.23點或0.13%，收22900.59點。

S&P 500指數下跌3.38點或0.05%，收6734.11點。

費城半導體指數下跌7.54點或0.11%，收6811.20點。

