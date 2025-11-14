德國出手了！封殺華為參與6G網路建設

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，德國未來的電信網路將排除華為等中國供應商。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，出於安全考慮，德國未來的電信網路將排除華為等中國供應商。他直指，「我們絕不允許在6G網路使用任何來自中國的零組件。」

《南華早報》14日報導，梅爾茨週四（13日）在柏林的一個商業會議上表示「我們在政府內部已經決定，只要有可能，我們就會以自主生產的零組件來替換現有零組件，例如 5G 網路中的相關設備。」他強調，我們絕不允許在6G網路中使用任何來自中國的零組件。

梅爾茨表示，他將在下週與法國總統馬克宏舉行的數位主權高峰會上提出這個問題。「我們將與業界討論我們可以做些什麼，不僅要使我們擺脫對中國的依賴，還要例如擺脫對美國的依賴，擺脫對大型科技公司的依賴。」

同時，他也警告商界領袖，應該意識到與中國打交道時所承擔的風險，德國不可能總是保護他們。

報導提及，去年德國就以國家安全風險為由，下令電信業者從其核心網路中移除華為設備。彭博上月也披露，柏林正在考慮動用公共資金向德國電信股份公司和其他公司支付費用，以拆除中國製造的設備。

