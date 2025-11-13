買廉航機票也上榜！專家點名6個「消費陷阱」正在偷走你的錢

《GOBankingRates》報導列出6種最令人震驚的浪費金錢方式。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否曾發現自己的消費習慣悄悄破壞了財務目標？美國理財網站《GOBankingRates》報導，很多人以為自己在理智消費，實際上卻在不知不覺中耗掉錢財，從大量囤貨失誤到高價奢侈品，這些消費錯誤很容易導致支出過多，報導列出以下6種浪費驚人金額的消費方式。

1.易腐物品的大量囤貨

大量購買看似划算，但往往是浪費金錢的陷阱。理財顧問Caleb Wood-Dagget指出「以折扣價購買大量同一商品可能看起來很聰明，但如果有一半商品過期或沒用到，你根本沒省到錢，只是慢慢把錢扔掉。」

2.價格過高的奢華保養品

高端品牌標榜高級成分或先進技術，但許多平價替代品效果相同。專家指出「護膚保養品大多成分相似，若一瓶100美元的乳液與10美元的乳液成分相同，效果也差不多，選擇便宜的就能省下大筆錢。」

3.廉價航空公司機票

低成本航空號稱票價便宜，但隱藏費用可能讓總花費大幅增加。邁阿密大學會計學副教授Michele Frank表示，「廉價航空雖然票價低，但可能收取座位選擇費、餐食費、手提行李費或紙本登機證費用，這些加起來可能讓你失去原本的折扣。」她也提醒，廉價航空班次少，飛行日期有限，若航班取消，可能需要多花錢住飯店等待下一班飛機，這些都要計算在內。

4.買不起的高價商品

用信用卡大額消費，如果無法每月全額繳清，利息可能讓原本划算的交易變成財務負擔。消費與省錢專家Andrea Woroch建議，「若必須大額消費但現金不足，可選擇百貨或大賣場的0%分期優惠，或找提供0%利率加現金回饋的新信用卡，但務必在免息期內還清。」

5.名牌商品

選擇平價或通用品牌可以省下不少錢。Woroch表示，「許多通用品牌的食品、藥品或生活用品品質與名牌相同，但價格可低30%到50%。例如使用通用藥品就可省下30%，且相關單位規定通用藥品與名牌藥品療效相同。」

6.無限流量手機方案

無限流量方案看似方便，但多數人其實不需要。研究顯示，美國人每年在過量手機數據上浪費約1500美元（約新台幣4.6萬元）。Woroch建議，「檢視你的實際流量使用情況，多數人家裡、辦公室及公共場所都有免費Wi-Fi，選擇符合需求的方案即可停止浪費。」

