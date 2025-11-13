外籍移工、外配能領勞保勞退嗎？如何請領一文看懂！

隨著人口結構少子高齡化，外籍移工已成為台灣社會運轉的重要支柱。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人口結構少子高齡化，外籍移工已成為台灣社會運轉的重要支柱。外籍移工阿泰在台灣工作15年以上，好奇自己可以領勞保或勞退嗎?



答案是「可以的」。只要阿泰在台期間有參加勞工保險，且雇主依規定提繳6%的勞工退休金，他就享有勞保與勞退給付的權利。

即使阿泰尚未達到請領條件就離開台灣、回到自己的國家，他仍然可以在符合請領條件後回台請領。就算屆時阿泰本人無法親自回來，也可以委託以前的雇主或在台灣的朋友代為辦理。

但需要注意的是，若阿泰人在國外，委託他人代為申請，申請時除需備妥相關申請書及收據外，還需檢附經當地台灣駐外使領館、代表處、辦事處或外交部授權機構驗證的委託書、身分證明文件，以及中文譯本。

另有些在台的外籍配偶雖持有永久居留證，因不想將來回國麻煩，不打算申請台灣身份證，但又擔心會因此無法領取勞保、勞退。

其實，即使沒有台灣身份證，外籍配偶仍然享有請領勞保和勞退的權利，唯一的差別是，申請時須額外附上護照或居留證等「身分證明文件」的中文譯本。

總結來說，只要外籍勞工或配偶受僱於適用勞基法的公司，雇主有依法投保勞保與提撥勞退，即使人在國外、沒有台灣身份證，也能享有勞保與勞退的權利。

