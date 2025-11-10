美國睽違13年超車中國 成為礦產「風暴中心」最大投資國

中國國內擁有豐富礦產資源，並且在海外礦業（尤其是在非洲）的大量投資，也能從海外獲得供應。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球最大的兩個經濟體美國和中國之間不斷升級鬥爭下，非洲則處於「風暴中心」（the eye of the storm）。非洲大陸蘊藏著豐富的關鍵礦物和金屬，例如鋰、稀土、鈷和鎢，這些對於製造和運行個人科技產品至關重要。這些材料對於從電動車到人工智慧資料中心，再到武器系統等各個領域也不可或缺。現在美國睽違13年後，重新贏過中國成為非洲最大的投資者。

根據最新的年度數據，美國實際上已經悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資國。約翰霍普金斯大學中非研究倡議組織的數據顯示，2023年美國在非洲的投資額為78億美元，而中國的投資額為40億美元。這是自2012年以來美國首次重新取得領先地位。

這項美國投資由一家名為美國國際發展金融公司（DFC）的政府機構主導。該機構成立於2019年，正值川普總統的第一任期，其毫不掩飾地宣稱其使命是對抗北京。 DFC在其網站上表示，其成立的目的是「遏制中國在戰略地區的影響力」。

長期以來，中國一直是全球關鍵礦產和金屬市場最大的參與者。中國國內擁有豐富的礦產資源，並且由於在海外礦業（尤其是在非洲）的大量投資，也能從海外獲得供應。

北京在處理全球物資方面也已佔據主導地位，並以限制出口的威脅令美國感到不安。這使得美國更加迫切地需要增加其獲取關鍵礦產和金屬的管道，而非洲的礦產儲備被視為實現這一目標的關鍵。

納米比亞第一國民銀行集團的經濟學家塞波·海曼博（Sepo Haimambo ）表示，展望未來，美國和中國在非洲可能會面臨來自其他國家日益激烈的競爭。她指出，巴西、印度和日本等國對非洲大陸的興趣日益濃厚。

