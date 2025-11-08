台積電3奈米爆單月產能狂增 魏哲家曝今年營收更勝預期

路透報導，台積電正在將其位於台灣新竹的先進晶圓廠的3奈米晶圓產量提高到每月16萬片，以滿足輝達Blackwell晶片「爆炸式」需求。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕根據路透報導，晶片製造巨頭台積電正在將其位於台灣新竹的先進晶圓廠的3奈米晶圓產量提高到每月16萬片，以滿足輝達Blackwell晶片的「爆炸式」需求。

此次擴張顯示，輝達對晶圓的需求已經變得多麼巨大，因為該公司生產的產品涵蓋了從GPU和 CPU到網路設備和交換器等所有驅動當今人工智慧系統的產品。

在參加台積電新竹舉行的運動會中，輝達首席執行長黃仁勳表示，公司Blackwell產品線的需求非常強勁，並補充說，輝達的增長與台積電的支持密切相關。

黃說：「台積電在晶圓供應方面給予了我們非常出色的支持」。台積電CEO魏哲家證實輝達確實訂購了晶圓，但他拒絕透露具體數量。

黃仁勳認為台積電的產能是輝達在人工智慧競賽中取得成功的關鍵。

cryptopolitan也報導指出，魏哲家表示，受強勁的人工智慧相關訂單提振，台積電已將2025年營收成長預期上調至30%左右，高於先前約30%的預期。該公司還將年度產能擴張和升級支出下限，從先前的380億美元上調至400億美元。

業界也傳出，台積電3奈米月產能將於2025年上看16萬片，增幅近5成。輝達Blackwell Ultra與下一代Vera Rubin GPU平台均採用台積電N3P製程，將成明、後年高效能運算（HPC）營收主力。

