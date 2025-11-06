樂見輝達案圓滿發展 吳東亮︰盼善意補償捐贈公益

工商協進會理事長吳東亮。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕新光人壽母公司台新新光金董事長、工商協進會理事長吳東亮今（6）日談及輝達（NVIDIA）海外企業總部案過程，他表示，各界樂見輝達案子朝圓滿發展，也期盼北市府在與輝達協商的時候，可以延續先前新壽與輝達簽訂合作備忘錄（MOU）的精神，將輝達的「善意補償」轉化為公益捐贈，造福市民。

吳東亮今日出席工商協進會「日本福岡市企業招商研討會」活動，受訪談論輝達落腳北市科一事。吳東亮表示，NVIDIA是台灣產業發展的重要里程碑，各界非常樂見案子朝向圓滿發展。

針對外界諸多質疑，吳東亮澄清，此案起初是輝達主動來找新光人壽，並不是新壽要求售土地，新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約，新壽在過程中也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給予新壽肯定。

吳東亮表示，輝達當時跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。

對此，吳東亮建議，未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份善意的補償轉化為公益捐贈，造福台北市民。

