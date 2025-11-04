睽違7年回歸！台塑運動會本周六登場、總裁吳嘉昭主持

2018年11月台塑舉辦運動會，當時的台塑總裁王文淵也下場一起跑步。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會宣布11月8日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。

上一次台塑運動會於2018年11月10日舉行，受到疫情影響停辦至今，睽違7年重新舉辦運動會。台塑表示，此次以「革新銳變 致力卓越」為主題，面對全球大環境的驟變，台塑企業積極推動轉型布局，藉由運動會，展現全體同仁在轉型的道路上，同心協力的決心與努力， 持續發揚台灣經營之神的榮耀與光輝，迎向台塑企業的新未來。

請繼續往下閱讀...

台塑指出，本屆運動大會邀請62位台塑企業退休人員參與開幕儀式，共享台塑這個大家庭的精采時刻，會中將表揚全企業優良從業人員計225位，展現企業對於優秀人才的重視；此外，歷年來曾在長庚醫院進行心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官移植手術的成功案例代表共18人，也將出席本次運動大會開幕式。

長庚醫院自1980年至今已成功執行眼角膜移植2462人、肝臟移植816人、心臟移植153人、腎臟移植1430人，以及眾多皮膚、骨骼、肌腱及擴筋膜等組織移植案例，在國內器官移植醫學領域佔有重要地位，本屆台塑企業運動大會特邀部分重獲新生者共同參與，希望能夠讓社會大眾見證器官移植帶來的生命延續，期盼藉此提升國人器官捐贈風氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法