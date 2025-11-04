焦點股》神達：獲利了結 帶量下殺

神達持續積極擴大AI伺服器領域的市佔率，雲端運算產品包括通用型伺服器、工作站等系列。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達（3706）液冷AI伺服器解決方案廣受市場關注，昨日盤中股價觸及109元歷史新天價，今日隨著加權指數由紅翻黑，神達獲利了結賣壓強度也有所增加，股價明顯回檔修正，盤中一度大跌超過9%，截至上午11時6分暫報98.6元，跌幅7.85%，成交量8萬8757張。

從營運面來看，神達持續積極擴大AI伺服器領域的市佔率，雲端運算產品包括通用型伺服器、工作站等系列，其中導入x86架構的英特爾（Intel）、超微（AMD）晶片，以及針對專案客戶所研發生產的客製化整機平台，也鎖定儲存裝置，網路及伺服器裝置。

因應人工智慧應用發展趨勢，神達除了研發高性能AI專用伺服器之外，亦增加部分通用伺服器對圖形處理器（GPU）的支援，滿足AI推論應用的需求。同時也為大型資料中心，整合運算、網路以及優化的儲存方案，提供整機櫃系統設計與組裝服務。

