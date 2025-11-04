新台幣年底波動恐加劇！機械公會莊大立：匯率非要獲利 是要維持競爭力

機械公會4日舉行機械工業八十年史發表會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣長期看升，機械公會理事長莊大立今（4日）談到新台幣匯率，強調升貶幅度不要大起大落，讓業界成本報價可調整，且匯率並非為了獲利，「是為了競爭力」，要跟中日韓價位競爭；而機械業受惠半導體產業需求殷切，今年出口、產值可小幅度成長，明年隨美中關係和緩，對產業有正向發展。

機械公會4日舉行機械工業八十年史媒體發表會，莊大立會前受訪，談論新台幣匯率、機械與工具機景氣。根據彭博報導，今年以來新台幣兌美元已升值超過6%，為了防止美國指控匯率操縱，央行干預空間有限，預料新台幣年底波動料會加劇。莊大立表示，新台幣長遠還是會有緩升的趨勢，業界有心理準備可以去面對，報價等成本結構就能調整。他強調，匯率不要突然來個大起大落，業界當然會受不了，盼新台幣的走向是趨緩、慢慢貶值或升值。

至於新臺幣對美元是否有理想價位，莊大立說，「我們要跟競爭者互相比較」，他舉例，假設我們的價位很好，但競爭者更好（也沒用）。他強調，「匯率不是為了要獲利」，「是為了競爭力」，以機械業來講，可能就是韓國、日本、中國。

機械公會名譽理事長柯拔希致詞中提到，除了關稅之外，新台幣應和競爭者同升同貶，但現在將近差距10%，對出口不利，台灣產業再努力，匯率、關稅等2個不公平因素下，產業非常辛苦。

莊大立也提到，第四季雖然有聖誕節放假，業者生產及投資都會趨緩，但今年剩下一季，而全年機業的產值、出口受惠半導體產業需求熱絡，帶動電子設備及檢量測設備成長，機械今年仍可穩定成長，不過，工具機還是不確定性比較多。

對於美中貿易戰和緩，莊大立指出，對明年經濟復甦力道是好事，很希望美中衝突不要再重演，但目前關稅尚未抵定，最終會落在多少，業界也都還在觀望，最重要一點是還是雙邊態度要明朗。

